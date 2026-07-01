मराठवाडा

Beed Crime : सततच्या जाचाला कंटाळून पत्नीने केला पतीचा खून, हार्ट अटॅकचा रचला बनाव पण...

अंबाजोगाई तालुक्यातील पाटोदा येथे कौटुंबिक वादातून पत्नीनेच दारुड्या पतीचा वायरने गळा आवळून खून केल्याची धक्कादायक घटना आली उघडकीस.
Crime

Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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बीड - अंबाजोगाई तालुक्यातील पाटोदा येथे कौटुंबिक वादातून पत्नीनेच दारुड्या पतीचा वायरने गळा आवळून खून केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. शरीफ पठाण हे नेहमी दारू पिऊन पत्नी नसरीन पठाण यांना त्रास देत असत.

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