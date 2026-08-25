Ausa News : अभिजित दिपके यांच्यावर गुन्हा दाखल करणाऱ्या शिक्षिकेवरही गुन्हा दाखल करा; आरपीआय आठवले गटाची मागणी

औसा - जिल्हा परिषद केंद्रीय शाळेतील कथित प्रकारावरून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) आणि शिक्षण विभागातील वाद चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संबंधित उर्दू विभागाच्या शिक्षिकेवरही गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी आरपीआय (आठवले गट) च्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह इतर विभागाकडे करण्यात आली आहे..दिपके यांनी काही दिवसांपूर्वी औसा तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांची पाहणी केली होती. त्यानंतर औसा शहरातील जिल्हा परिषद केंद्रीय शाळेत दुसऱ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना आणून बसविण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या प्रकाराची चौकशी करून संबंधित शिक्षकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.या पाहणीदरम्यान शाळेतील शिक्षकांशी झालेल्या प्रकारावरून संबंधित शिक्षिकेने दिपकेसह त्यांच्या साथीदारावर विनापरवानगी शाळेत घुसून शासकीय कामात अडथळा आणला व विद्यार्थी शाळेतीलच असतांना ते दुसऱ्या शाळेचे असल्याचे सांगत तसे व्हिडीओ व्हायरल करून शाळेची व शिक्षकांची बदनामी केल्याचा आरोप करून पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. प्राप्त तक्रारी नुसार औसा पोलिसांनी दिपकेसह अन्य पाच लोकांवर गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, शाळेतील कथित अनियमितता समोर आणणाऱ्या दिपके यांच्यावरच गुन्हा दाखल करणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका आरपीआय पक्षाने घेतली आहे..‘आधी शाळेतील प्रकाराची चौकशी करा’दुसऱ्या शाळेतील विद्यार्थी केंद्रीय शाळेत का आणण्यात आले, त्यांना कोणाच्या आदेशाने बसविण्यात आले, संबंधित विद्यार्थ्यांची नोंद कोणत्या पद्धतीने करण्यात आली आणि या प्रकरणात शासनाची दिशाभूल झाली आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. तसेच, जर संबंधित शिक्षकांनी चुकीची माहिती देऊन शासनाकडून वेतन घेतले असेल तर त्याचीही चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी पक्षाने केली आहे.दिपके यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचीही चौकशी करावी आणि तक्रार करणाऱ्या शिक्षिकेने खोटी अथवा दिशाभूल करणारी तक्रार केली असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास तिच्यावरही कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी आरपीआय आठवले गटाने केली आहे..शिक्षक-दिपके संघर्ष पेटण्याची शक्यताया संपूर्ण प्रकरणामुळे आरपीआय आठवले गट आणि संबंधित शिक्षक यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी; अन्यथा शिक्षण विभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही पक्षाच्या वतीने देण्यात आला आहे. औशाचे गटशिक्षणाधिकारी यांनाही हे निवेदन देण्यात आले आहे.या प्रकरणात प्रशासन आता कोणती भूमिका घेते आणि संबंधित तक्रारींची चौकशी कशी केली जाते, याकडे औसा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.