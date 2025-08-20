Udgir News : अखेर तिसऱ्या दिवशी जिल्हाधिकारी पुरग्रस्त गावात अवतरल्या

उदगीर, (जि. लातुर) - तालुक्यातील मौजे बोरगाव बुद्रुक, धडकनाळ, टाकळी या गावांत रविवारी (ता. १७) पुराचे पाणी शिरले. शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. जिल्ह्यात फक्त अतिवृष्टीचा फटका बसून पूर आलेले एकमेव हे गाव असताना सुद्धा लातूरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर घुगे या तब्बल तीन दिवसांनी पूरग्रस्त गावाला भेट दिली. यावरून या सीमा भागातील शेतकऱ्यांविषयीची प्रशासनाची आस्था दिसून येत असल्याची चर्चा पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यात सुरू आहे..बुधवारी (ता. २०) रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूरग्रस्त भागातील शेती, गावातील बाधित घरे याबाबतची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी उदगीर तालुक्यामध्ये सर्वाधिक बाधित असलेल्या मौजे बोरगाव या गावांमध्ये प्रशासनाची बैठक घेऊन मागील दोन दिवसात प्रशासनामार्फत करण्यात आलेले पंचनामे, उपाय योजना, नागरिकांच्या आरोग्य याबाबत करण्यात आलेल्या उपाययोजना या संदर्भाने आढावा घेतला. यावेळी जिल्हास्तरीय विभाग प्रमुख तसेच तालुकास्तरीय सर्व अधिकारी उपस्थित होते..यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उदगीर येथील विविध सेवाभावी संस्था व्यक्ती यांनी पूरग्रस्तांना केलेल्या मदतीबाबत कौतुक केले. बोरगावातील घरांमध्ये साधारणतः तीन ते चार फूट पाणी जमा झालेल्या पैकी तानाजी धोंडीबा सुभाने, हनुमंत अर्जुन सुभाने, रमेश अर्जुन सुभाने यांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी उपस्थित सर्व गावकऱ्यांना प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या सर्व उपाययोजनांबाबत माहिती देऊन त्यांना आश्वस्त केले..प्रशासनाने पीकनुकसानीचे पंचनामे,मृत जनावरे, पडझड झालेली घरे,इतर नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करून सानुग्रह अनुदानाचे वितरण पात्र लाभार्थ्यांना लवकर होईल याची काळजी घेण्याबाबत सूचित केले.बोरगांव, धडकनाळ गावातील विद्युत पुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत सुरळीत करण्याची सूचना त्यांनी केली. गावात अस्वच्छतेमुळे रोगराई पसरणार नाही याबाबत तसेच आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या.प्रशासन सर्व गावकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे असल्याचे त्यांनी नमूद केले..यावेळी उपविभागीय अधिकारी सुशांत शिंदे, तहसीलदार राम बोरगावकर, गटविकास अधिकारी प्रवीण सुरडकर, उपविभागीय कृषी अधिकारी श्री यादव, तालुका कृषी अधिकारी श्री कांबळे, जिल्हा स्तरीय सर्व अधिकारी हजर होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.