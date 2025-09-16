मराठवाडा

Teachers Award : अखेर पालकमंत्र्यांचे नमते; चार वर्षानंतर होणार शिक्षक पुरस्काराचे वितरण

बातमी 'ईसकाळला' लागताच पालकमंत्र्यांनी ठरलेल्या प्रमाणे पुरस्कार वितरण सोहळा होणार असल्याचे केले जाहीर.
हिंगोली - जिल्हा परिषदेच्या आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरणासाठी तब्बल चार वर्षानंतर मुहूर्त लागला असतानाच पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी या वितरणात खोडा घातला असून, १७ सप्टेंबर रोजी होणारा पुरस्कार वितरण सोहळा रद्द झाला आहे.

