Georai Heavy Rain : शेतकरी आर्थिक संकटात! परतीच्या पावसाने गेवराईतील कपाशीचे मोठं नुकसान

गेवराई - यंदाचा खरिप हंगाम प्रारंभीपासून नैसर्गिक संकटात सापडला आहे. यात प्रामुख्याने कपाशीचे मोठे नुकसान झाले असून, आधीच ऑगस्ट-सप्टेंबर मध्ये अतिवृष्टीने कपाशी उत्पन्न निम्म्यावर आले असतानाच, आता अवकाळीने मुक्काम वाढविल्याने वेचणीला आलेल्या कापसाच्या वाती झालेल्या आहे.यामुळे गेवराईतील शेतक-यांचे चेहरे काळवंडून गेले आहेत. .कृषी प्रधान भारत देशातील ग्रामीण भागातील गावखेड्यातील जवळपास ७० टक्के नागरिक शेती कसुनच कौटुंबिक प्रपंच चालवत आहेत. मात्र, मागील काही वर्षांपासून शेती व्यवसाय वर्षानुवर्ष धोक्यात येत असल्याने ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आर्थिक संकटात येत चालला आहे..गेवराई तालुक्यातील शेतक-यांनी यंदा खरिपातील कपाशीचे सर्वाधिक घेतलेले पिक असून, उधार, उसनवार वेळप्रसंगी घरातील दाग-दागीना गहाण ठेवून कपाशी लागवड केली. यावर्षी तरी कापसाचे उत्पादन आधिक घेऊ असे स्वप्न डोळ्यात ठेवलेल्या शेतक-यांच्या आशा पुन्हा एकदा निसर्गाने धुळीला लावल्या..ऑगस्ट-सप्टेंबर मधील अतिवृष्टीने कपाशीचे पिक उध्वस्त केले. परिणामी उत्पादन एकदम निम्म्यावर आले.त्यातच आता परतीच्या पावसाचा मुक्काम वाढल्यामुळे वेचणीला आलेला कापुस पुर्णतः भिजला तर आहेच, शिवाय काळा पडला असून, शेतकरी यांचे चेहरे काळवंडून गेले आहेत..काळा पडलेल्या कपाशीचा भाव घसरलामागील तीन वर्षांपासून कपाशीचे दर प्रती क्विंटल सात हजार रुपयाच्या पुढे सरकेनासे झालेले आहेत. त्यातच आता अवकाळीने कापुस भिजला असल्याने पांढरा कापुस काळा पडला असून खासगी व्यापारी कवडीमोल भावात कापुस खरेदी करत शेतक-यांची लुट करु लागले आहेत..वेचणीचा खर्च पेलवेनागेवराईतील कपाशीचे वेचणीचे दर पहिल्याच वेचणीला दहा रुपये किलो असून, भिजलेला कापुस वेचणीस मजुरांची चणचण निर्माण तर झाली आहे. शिवाय वेचणीचे दर वाढते झाल्याने शेतक-यास वेचणीचा खर्च परवडणारा नाही..सरकारी मदत तोकडीचअतिवृष्टीत नुकसान झाल्याने सरकारने घोषणा करताना साडे सतरा हजार प्रती हेक्टर केली. मात्र, गेवराईतील शेतक-यास फक्त साडेआठ हजारावर बोळवण करत तोंडी पाने पुसली आहेत. यात गेवराईतील बहुतेक शेतक-यांची भरपाई तांत्रिक अडचणीत आल्याने मिळाली नाही. दिलेली मदत ही तोकडी असल्याने सरकारच्या निर्णयाचा शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत..