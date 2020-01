...या जिल्हा परिषदेच्या शाळेला लागली आग

औंढानागनाथ (जि. हिंगोली) : तालुक्‍यातील गढाळा येथील जिल्‍हा परिषद शाळेस सोमवारी (ता.सहा) सकाळी साडेसहा वाजता अचानक आग लागून संगणक कक्षासह शैक्षणिक साहित्य जळून अंदाजे दोन लाख रुपयाचे नुकसान झाले. ग्रामस्‍थांनी विद्युत मोटार लावून आग आटोक्‍यात आणली. औंढा नागनाथ तालुक्‍यातील गढाळा येथे जिल्‍हा परिषदेची शाळा आहे. या शाळेत अभ्यास करण्यासाठी विद्यार्थी सकाळी लवकर शाळेत येतात. नेहमी प्रमाणे हे विद्यार्थी सोमवारी सकाळी लवकर अभ्यासासाठी शाळेत आले होते. सर्व विद्यार्थी अभ्यास करून थोडावेळ बाहेर आले. त्‍यांनतर अचानक शाळेला आग लागली. त्यामुळै विद्यार्थी गोंधळून गेले. विद्यार्थ्यांचा आवाज एकून ग्रामस्‍थांनी शाळेकडे धाव घेतली. तेव्हा शाळेला आग लागल्याचे दिसले. हेही वाचा... जिल्ह्यातील विकास कामांना गती देणार- ना.चव्हाण विद्युत मोटार लावून आग विझविली त्यानंतर गावकऱ्यांनी आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, आग वाढत होती. त्यामुळै गावाशेजारी असलेल्या शेतातील विद्युत मोटार लावून शाळेपर्यंत पाइप टाकण्यात आले. त्यानंतर आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. काही वेळानंतर आग आटोक्यात आली. मात्र, तोपर्यंत शाळेतील संगणक व शैक्षणिक साहित्य जळून जळून खाक झाले. यामध्ये अंदाजे दोन लाखांचे नुकसान झाल्याचे मुख्याध्यापक कृष्णा गायकवाड यांनी सांगितले. आगीचे नेमके कारण मात्र समजू शकले नाही. हेही वाचा...तिन लाखासाठी ३२ हजार गमावले... विद्यार्थी बालंबाल बचावले अभ्यासासाठी विद्यार्थी लवकर शाळेत येतात. सोमवारीही आले होते. मात्र, काही वेळ अभ्यास केल्यानंतर विद्यार्थी वर्गाबाहेर आले. याच वेळी आग लागली. अन्यथा मोठा अनर्थ घटला असता. या आगीमुळे पालकांनी शाळेकडे धाव घेतली. त्यानंतर सर्व गावकरी शाळेत जमा झाले. त्यानंतर आग विझविण्यासाठी जमेल त्या साहित्याने पाणी आणत आग विझविण्यासाठी मदत केली. हेही वाचा... महिलेचा खून करून ८२ हजारांचे दागिने लांबविले हिंगोली: सेनगाव तालुक्‍यातील तळणी शिवारात शेळ्या चारण्यास गेलेल्या एका महिलेचा गळा आवळून तिचा खून केला. तसेच अंगावरील सोन्या - चांदीचे ८२ हजार दोनशे रुपयांचे दागिने लांबविल्याची घटना शनिवारी (ता. चार) घडली. या प्रकरणी नरसी पोलिस ठाण्यात रविवारी (ता. पाच) गुन्हा दाखल झाला आहे. शेळ्या चारण्यासाठी गेली होती महिला नरसी पोलिस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या तळणी येथे मथुराबाई पांडुरंग कोरडे (वय ६५) या शनिवारी (ता.चार) शंकर प्रभू कोरडे यांच्या शेतात शेळ्या चारण्यासाठी गेल्या होत्या. या वेळी कोणीतरी तिचा गळा आवळून खून केला. तसेच अंगावरील ८२ हजार दोनशे रुपयांचे सोन्या - चांदीचे दागिने लंपास केले. याप्रकरणी नागोराव पांडुरंग कोरडे यांच्या फिर्यादीवरून अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास नरसी पोलिस करीत आहेत.

Web Title: ... a fire broke out at this Zilla Parishad school