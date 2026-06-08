Jalna Crime: जालन्यात पहिल्यांदाच एमडी ड्रग्स जप्त; २.६१ ग्रॅम साठ्यासह डीलर अटकेत, ड्रग्स नेटवर्कचा उलगडा होण्याची शक्यता..

-उमेश वाघमारेजालना: शहरात एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्सचा पुरवठा करण्यासाठी आलेल्या एका ड्रग्स डीलरला कदीम जालना पोलिसांनी सोमवारी (ता.८) पहाटे दोन ते अडीचच्या दरम्यान रेल्वे स्थानक चौक परिसरातून अटक केली. त्याच्याकडून २.६१ ग्रॅम एमडी ड्रग्स जप्त करण्यात आले असून, या कारवाईमुळे शहरातील अमली पदार्थांच्या अवैध नेटवर्कबाबत सक्रिय असल्याचे चित्र आहे. .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.पोलिसांना शहरात एमडी ड्रग्सचा साठा आणला जाणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्यानुसार कदीम जालना पोलिसांनी सोमवारी (ता.आठ) पहाटे रेल्वे स्थानक चौक परिसरातील मेरीट हॉटेल जवळ सापळा रचला. संशयित वाहन दिसून आल्यानंतर ते अडवून झडती घेण्यात आली. झडतीदरम्यान वाहनातून २.६१ ग्रॅम एमडी ड्रग्स आढळून आले..या प्रकरणी पोलिसांनी ड्रग्स डीलर अब्दुल जाफर शेख (वय ४५, रा. चिकलठाणा, छत्रपती संभाजीनगर) याला अटक केली आहे. त्याच्याविरुद्ध अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याच्याकडून आणखी माहिती मिळविण्यासाठी चौकशी सुरू आहे..पोलिसांकडून आरोपीच्या संपर्कातील व्यक्ती, त्याचे ग्राहक आणि जालन्यातील संभाव्य ड्रग्स नेटवर्कचा शोध घेतला जात आहे. या प्रकरणातून आणखी काही धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.इन्फो जालन्यात प्रथमच एमडी ड्रग्स जप्तजालना शहरात यापूर्वी गांजाची तस्करी तसेच नशेच्या गोळ्यांच्या वापराची प्रकरणे उघडकीस आली होती. मात्र, एमडी ड्रग्सचा साठा जप्त होण्याची ही पहिलीच घटना असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे आरोपी हा छत्रपती संभाजीनगर येथील असल्याने जालन्यात त्याचे ग्राहकांचे जाळे असण्याची शक्यता पोलिसांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे एमडी ड्रग्सच्या पुरवठा साखळीचा उलगडा करणे आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे हे आता पोलिसांसमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.