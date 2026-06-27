Gangapur Crime : अवैध वाळू व अवैध मुरूम उपसा करणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या कारवाईत पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

- राजेंद्र व्यासगंगापूर - गंगापूर तालुक्यातील मेंढी शहरातील शिवना नदी पात्रातील अवैध वाळू व अवैध मुरूम उपसा करणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या कारवाईतील पाच जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवून एक कोटी १५ हजार रुपयांचे मुद्देमाल जप्त करण्यात आले आहे..गंगापूर शहर व परिसरात शुक्रवार (ता.२६) रोजी पाऊस चालू असताना गुप्त खबरेमार्फत माहिती मिळाली की, मेंढी या गावात जेसीबीद्वारे शिवना नदी पात्रातून वाळू व मुरमाची वाहतूक केली जात आहे. यावरून भर पावसात पोलिसांनी सापळा रचून रात्री दहा वाजेच्या दरम्यान शिवना नदीपात्रात पोलीस निरीक्षक कुमारसिंग राठोड यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी छापा मारलं..यात बिना परवाना सरकारी मालकीचा असलेला मुरूम उपसा करणाऱ्या १८ लाख रुपये किमतीचा एक जेसीबी क्र. एम एच २१ ए डी ०४२७ व मुरूम वाहतूक करणारा १५ लाख किमतीचा हायवा क्र. एम एच १७ बी वाय २४५८ व त्यात एक ब्रास ३ हजार रुपये किमतीची मुरूम अशी एकूण ३३ लाख ३ हजार रुपये किमतीचे ऐवज पोलिसांनी ताब्यात घेतली..त्याचप्रमाणे दुसरी कारवाई याच ठिकाणी शिवना नदीपात्रात विनापरवाना वाळू उपसा करणारा ३० लाख रुपये किमतीचा जेसीबी क्र. एम एच २० एच बी ४३६० यासह दोन मिनी हायवा प्रत्येकी १८ लाख ५० हजार रुपये किमतीचे क्र. एम एच ५७ बी ०८३५ व एम एच ५७ बी पी ०६०७ व त्यात प्रत्येकी असलेली वाळू १२ हजार रुपये किमतीची असे एकूण ६७ लाख १२ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..यात अवैध मुरूम उपसा करणे प्रकरणी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनायक पाटील यांच्या फिर्यादीवरून भगवान बाळासाहेब टेमकर (वय-२९) व फारूक सांडू पठाण (वय-४०) दोघे रा. भालगाव ता. गंगापूर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.तसेच वाळू उपसा व चोरी प्रकरणी पोलीस नाईक विठ्ठल जाधव यांच्या तक्रारीवरून नितीन दिलीप राजपूत (वय ३४ रा. खोपेश्वर), वैभव सोमीनाथ पडोळ (वय २३ रा. झोडेगाव), मनोज बाळासाहेब चव्हाण (वय २८ रा. सिद्धनाथ वाडगाव) हे सर्व तालुका गंगापूर. या तिघांविरुद्ध गुन्हा नोंदवून त्यांना ताब्यात घेतले आहे..ही कारवाई पोलिसांनी भर पावसात नदीपात्रात उतरून मध्यरात्री केली आहे. त्यामुळे अवैध वाळू व मुरूम उपसा करणारे धास्तावले आहे. या वीस दिवसात गंगापूर पोलिसांनी चार वेगवेगळ्या वाळू उपसा करून विक्री करणाऱ्या लोकांविरुद्ध कारवाई करीत कोट्यावधी रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.याप्रकरणी पोलीस निरीक्षक कुमार सिंग राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनायक पाटील व पोलीस हेडकॉन्स्टेबल पाखरे, नांगरे, खाडे, बाबते, पंडित पोलीस नाईक जाधव हे पुढील तपास करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.