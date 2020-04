कोरोना लढ्यासाठी पाच लाखांची मदत

धर्माबाद, (जि. नांदेड) ः राष्ट्रीय आपत्ती असो, वा धार्मिक, सामाजिक कार्य, प्रत्येकवेळी आपल्या दातृत्त्वाचा परिचय देणाऱ्या धर्माबादच्या काकाणी परिवाराने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व पंतप्रधान सहायता निधीसाठी प्रत्येकी अडीच लाख रुपये याप्रमाणे पाच लाख रुपयांचा मदतीचा धनादेश काकाणी परिवाराने आपल्या निवासस्थानी मंगळवारी (ता. १४) सायंकाळी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांच्याकडे सुपूर्द केला. भारतीयांना हाक

महिन्याभरापासून ‘कोरोना’ विषानूचा कहर रोखण्यासाठी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला जणू टाळे लागले आहे. देशभरातील उद्योगधंदे बंद असल्याने केंद्र व राज्य सरकारकडे जमा होणारी कररूपी रक्कम बंद झाली आहे. अशा अवस्थेत देशात व राज्यात कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये मोठी वाढ होऊ लागल्याने तपासणी, उपचार यावर खर्च करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गरज निर्माण झाली आहे. देशासह राज्यातील सर्वच उद्योगधंदे बंद असल्याने शासनाच्या तिजोरीवरही मर्यादा आल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान सहायता निधी, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी भारतीयांना हाक दिली होती. त्याला धर्माबादेतील काकाणी परिवाराने साथ दिली. लॉकडाऊन संपेपर्यंत खिचडी वाटप

तसेच लॉकडाऊन काळात उद्योजक सुबोध काकाणी यांनी शहरातील विविध ठिकाणी राहात असलेल्या गोरगरीब जनतेसाठी दररोज दोन हजार लोकांना तांदळाची खिचडी करून आपल्या वाहनातून घरपोच खिचडीची पाकिटे वाटप करीत असून लॉकडाऊन संपेपर्यंत खिचडी वाटप करण्यात येत आहे. लॉकडाऊन दरम्यान अशा अनेक प्रकारे विविध ठिकाणी मदतीचा हात देत कोरोना विरोधातील राष्ट्रीय व स्थानिक लढ्यात धर्माबादेतून आपण आघाडीवर असल्याचे दाखवून दिले आहे. काकाणी परिवार राष्ट्रीय आपत्तीतच नव्हे, तर कायमच सामाजिक भान जपत आले आहे. कोरोना संकटात काकाणी परिवाराने दाखविलेल्या या दातृत्त्वाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. हेही वाचा - कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठी नांदेडकरांनी दिले ७४ लाखांचे दान कोरोनाच्या रुपाने देशावर मोठे संकट उभे राहीले आहे. अशा वेळी शासन आणि प्रशासनासोबत उभे राहून या महामारीचा सामना करणेे आवश्यक आहे. देशातील उद्योगधंदे ठप्प असल्याने शासन पातळीवर निधीची कमतरता भासू नये यासाठी देशाचे पंतप्रधान व राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देताना काकाणी परिवाराने मंगळवारी सायंकाळी प्रत्येकी अडीच लाख रुपयांप्रमाणे एकूण पाच लाख रुपयांचा धनादेश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांच्याकडे सोपविला आहे. या वेळी उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र शेळके, तहसीलदार दत्तात्रय शिंदे, डॉ. कमलकिशोर काकाणी, ओमप्रकाश काकाणी, पुरुषोत्तम काकाणी, उद्योजक सुबोध काकाणी यांच्यासह काकाणी परिवार उपस्थित होता.

