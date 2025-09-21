NDRF Rescue: काटेजवळग्याच्या ओढ्याच्या पूरात दोघे वाहून गेले; एक बचावला, एक बेपत्ता, निलंगा तालुक्यात पावसाचा पून्हा कहर

निलंगा : शेताकडे गाय घेऊन जाताना काटेजवळगा ता. निलंगा येथील ओढ्याला आलेल्या पूराच्या पाण्यात दोघे वाहून गेल्याची घटना रविवारी ता. २१ रोजी सकाळी सहाच्या सुमारास घडली यामध्ये एकजण बचावला तर एक बेपत्ता आहे. बेपत्ता शेतकऱ्यांना शोधण्यासाठी पथकाला पाचारण करण्यात आले आहे. निलंगा तालुक्यात पावसाने झोडपले असून पावसाचा कहर झाला आहे..याबाबतची माहिती अशी की रात्री तालुक्यातील विविध भागात जोरदार पाऊस झाला या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात ओढ्यांना पूर आला असून शेती पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक गावातील घरामध्ये पाणी शिरले आहे तालुक्यातील पानचिंचोली,.लाबोंटा, काटेजवळगा यासह अनेक गावातील घरामध्ये पाणी शिरले आहे तर काही ठिकाणी घराची पडझड झाली आहे. काटेजवळगा तालुका निलंगा येथील वैजनाथ श्रीपती राजमाने वय ५० व दयानंद संभाजी बोयणे ४५ हे दोघे शेताकडे सकाळी गाय घेऊन जात असताना रेड्डी यांच्या शेताजवळील घोड्याला मोठा पूर आला होता. .पाण्याचा अंदाज न आल्यामुळे हे दोघे रस्ता पूर्ण करत असताना दोघेही पुराच्या पाण्यात वाहून गेले यामध्ये दयानंद बोयणे हे बालबाल बचावले तर वैजनाथ राजमाने हे सकाळपासून बेपत्ता आहेत. गावातील मुक्कामी असणारी बस गाडी बंद होती त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात नागरिक या वड्याच्या ठिकाणी जमा झाले होते परंतु त्यांचा पत्ता लागला नाही दोघांपैकी एकाचे प्राण वाचले असून दुसरा बेपत्ता आहे याबाबत एनडीआरएफच्या पथकाला पाचारण करण्यात आले आहे त्यामुळे हे पथक आता बेपत्ता व्यक्तीचा शोध घेणार आहे..तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये रात्री मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला असून यामुळे शेती पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे अनेक क्षेत्रांमध्ये पाणी साचून खरिप हंगामातील सोयाबीन, तूर, उडीद या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे तर अनेक शेतकऱ्यांचा ऊस आडवा पडला आहे त्यामुळे या मुसळधार पावसामुळे शेती पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..Ahilyanagar Rain Update:'अहिल्यानगर जिल्ह्यात परतीच्या पावसाचे उग्ररूप'; एकाचा मृत्यू, दोनजण बेपत्ता, अनेक मंडलांत अतिवृष्टी.तालुक्यात झालेला पाऊसनिलंगा - ३६ मी. मी. , पानचिंचोली-३, निटूर ५५, औरादशहाजानी ५०, कासारबालकुंदा ५२, अंबुलगा २७, कासारशिरसी ३८, मदनसुरी ४४, हलगरा १४, भुतमुगळी ३८ या दहा महसूल मंडळात झालेली पावसांची नोंद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.