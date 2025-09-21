मराठवाडा

NDRF Rescue: काटेजवळग्याच्या ओढ्याच्या पूरात दोघे वाहून गेले; एक बचावला, एक बेपत्ता, निलंगा तालुक्यात पावसाचा पून्हा कहर

Nilanga Flood: निलंगा तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे ओढ्यांचा पूर आला आणि दोन शेतकरी वाहून गेले. यात एक जण बालबाल वाचला तर दुसरा सकाळपासून बेपत्ता आहे.
निलंगा : शेताकडे गाय घेऊन जाताना काटेजवळगा ता. निलंगा येथील ओढ्याला आलेल्या पूराच्या पाण्यात दोघे वाहून गेल्याची घटना रविवारी ता. २१ रोजी सकाळी सहाच्या सुमारास घडली यामध्ये एकजण बचावला तर एक बेपत्ता आहे. बेपत्ता शेतकऱ्यांना शोधण्यासाठी पथकाला पाचारण करण्यात आले आहे‌. निलंगा तालुक्यात पावसाने झोडपले असून पावसाचा कहर झाला आहे.

