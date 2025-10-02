Georai News : गेवराईच्या नदीकाठावरील त्या पूरग्रस्तांना चिखलातच दसरा साजरा करण्याची आली वेळ; चिखलाच्या खचाने साफसफाई करण्यासाठी कमी पडला अवधी

गेवराई - गोदावरी नदीला जायकवाडीतून तब्बल तीन लाखांहून आधिक क्युसेक पाणी विसर्ग करण्यात आले होते. त्यामुळे गेवराई तालुक्यातील ३२ गावांना या पुराचा तडाखा बसला. यात प्रामुख्याने नदीकाठावरील राजापूर, काठोडा, गुळज आणि राक्षसभुवन ही गावे पुर्णतःपाण्यात गेली होती.सोमवारी पाणी कमी होताच बुधवारी स्थलांतरित झालेले गावकरी घराकडे परत गेले..घरात आलेला चिखलाचा दल काढण्यात एका दिवसात घराची स्वच्छता झाली नसल्याने गोदाकाठच्या बहुतेक कुटूंबियाना आजचा होत असलेला दसरा सण चिखलातच साजरा करण्याची वेळ येणार आहे.यंदा गोदावरी नदीच्या पात्रात इतिहासात पहिल्यांदाच तीन लाखांहून आधिक क्युसेक पाणी विसर्ग करण्यात आला. यामुळेच राजापूर, मनुबाई जवळा, रामपुरी, काठोडा आणि राक्षसभुवन या गावाला पाण्याचा वेढा पडला होता.गावातील विविध शासकीय कार्यालय, शाळा आणि मंदिरात तर पाणी घुसले होते..शिवाय घरात देखील मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरल्याने घरात चिखलाचा दल साचला होता. सोमवारपासून पाणी विसर्ग कमी होताच गोदावरीत काठावरील गावातील पुरामुळे स्थलांतरित झाल्याने बुधवारी घराकडे परतले.मात्र, घरातील साचलेला चिखलाचा दल काढण्यात प्रारंभ करण्यास केला. परंतू एका दिवसात घर साफ करणे झाले नसल्याने गोदाकाठच्या बहुतेक गावातील नागरीकास दसरा चिखलातच साजरा करावा लागणार आहे..पाणी कमी होऊनही अद्याप काही गावात पाणी साचलेले -पुर कमी होऊन तीन दिवस उलटून गेले तरी राजापूर, काठोडा या गावात आणखी काही ठिकाणी पुराचे पाणी साचलेले दिसत होते. त्यातच अशुद्ध पाणी अन् दुर्गंधीचा सामना कराव्या लागणा-या गावकऱ्यांचे आरोग्य धोक्यात सापडले आहे..पूराने आणखी गावातील काही कुटूंबियाचे जनजीवन विस्कळीतच आहे.घरदार स्वच्छ करण्यासाठी लहान थोर कुटूंबातील सदस्य कामात गुंतलेले आहेत.- दिगांबर खरात, सरपंच, मनुबाई जवळा.गोदावरीच्या महापुराने घर, शेती, पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे.शासनाने पंचनाम्याचे निकष, अटी, शर्थी बाजूला ठेवून आपद्ग्रस्तांना मदत करावी.- बळीराम घाटूळ, शेतकरी, काठोडा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.