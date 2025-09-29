Shendurwada News : नदीच्या महापुरामुळे शेतजमिनी व घरांचे मोठे नुकसान; खासदार संदीपान भुमरे यांची शेंदूरवादा परिसरातील बाधित गावांना भेट

शेंदूरवादा - छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शिवना, खाम, गोदावरी, नदीला आलेल्या महापुराने शेंदूरवादा परिसरातील ढोरेगाव, सोलेगाव, हनुमंतगाव व पिंपळवाडी या गावासह इतर गावांमध्ये जनजीवन विस्कळीत झाले होते..घरांमध्ये पाणी शिरल्याने संसारोपयोगी साहित्य भिजून गेले असून अनेक कुटुंबांचे चूल विझल्या आहेत. या भागातील वेगवेगळ्या गावातील काही कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे लागले आहे.या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे खासदार संदीपान भुमरे यांनी सोमवारी (ता. 29) बाधित गावांना भेट दिली. पुरामुळे गावांतील अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले. त्यामुळे धान्य, कपडे, फर्निचर व इतर संसारोपयोगी साहित्याचे मोठे नुकसान झाले. परिस्थिती गंभीर झाल्याने अनेक कुटुंबांना ढोरेगाव येथील न्यू हायस्कूल शाळेत स्थलांतरित करण्यात आले..महिलांपासून लहान मुलांपर्यंत सर्वच जण मोठ्या अडचणीत सापडले आहे. गोदावरी, खाम, शिवना, नागझरी नदी काठावरील शेतजमिनींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. ऊस, मका, कापूस व तूर पिके पाण्यासोबत वाहून गेली आहेत. शेतजमिनीवर गाळ साचल्याने माती वाहून गेली असून शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे.ग्रामस्थांनी खासदारांना शेतातील प्रत्यक्ष परिस्थिती दाखवून दिली. पाहणीदरम्यान ग्रामस्थांनी खासदारांना सांगितले की, घरात पाणी शिरल्याने चूल बंद पडली आहे, अनेकांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे. शेतकरी हवालदिल झाले असून शासनाने तातडीने मदतीचे पाऊल उचलावे, अशी मागणी त्यांनी केली..यावेळी जिल्हा दूध संघाचे उपाध्यक्ष तथा शिवसेना तालुका प्रमुख दिलीप निरपळ, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक ताराचंद दुबिले, तहसीलदार नवनाथ लागवड, गटविकास अधिकारी सुहास वाघचौरे, नायब तहसीलदार सचिन वाघमारे, मंडळ अधिकारी मनिषा कोतकर, पांढरओहळचे सरपंच कृष्णा वल्ले, सोलेगावच्या सरपंच सुनीता संतोष पवार, ढोरेगावचे सरपंच अयुब पटेल, ग्रामविकास अधिकारी नामदेव वाघमारे, कृषी सहाय्यक गोबिना वैराळ,दिलीप शिंदे, अशोक भावले, हरिभाऊ शिंदे यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते..छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सततच्या पावसाने शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. शेतकरी ग्रामस्थांना तात्काळ मदतीसाठी माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, यांनी तश्या सूचना दिलेल्या आहे. नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करून शेतकऱ्यांना शासनाकडून सरसकट मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.- संदिपान भुमरे (खासदार छत्रपती संभाजीनगर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.