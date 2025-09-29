मराठवाडा

Shendurwada News : नदीच्या महापुरामुळे शेतजमिनी व घरांचे मोठे नुकसान; खासदार संदीपान भुमरे यांची शेंदूरवादा परिसरातील बाधित गावांना भेट

महापुरामुळे शेतजमिनी व घरांचे मोठे नुकसान झाले, यापरिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे खासदार संदीपान भुमरे यांनी सोमवारी बाधित गावांना भेट दिली.
शेंदूरवादा - छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शिवना, खाम, गोदावरी, नदीला आलेल्या महापुराने शेंदूरवादा परिसरातील ढोरेगाव, सोलेगाव, हनुमंतगाव व पिंपळवाडी या गावासह इतर गावांमध्ये जनजीवन विस्कळीत झाले होते.

