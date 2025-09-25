Jalna Farmers Protest: जालन्यातील मंठा तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिक्का

मराठवाडा

Jalna News: जालना मंठा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठाण मांडले आहे. पंचनामे न झाल्याचा आरोप करत शेतकरी प्रशासनाशी संवाद साधत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
विष्णू नाझरकर

जालना : जिल्ह्यात मागील काही दिवसात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्याने शेतीचे नुकसान होऊन शेतकरी संकटात सापडला आहे. दरम्यान, मंठा तालुक्यातील जयपूर, ढोकसाळ,वडगाव, तळणी, गोसावी पांगरी या परिसरात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे प्रशासनाने अद्यापही पंचनामे न केल्याचा आरोप करत शेकडो शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठाण मांडून बसले आहेत.

