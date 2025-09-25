Jalna Farmers Protest: जालन्यातील मंठा तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिक्का

विष्णू नाझरकरजालना : जिल्ह्यात मागील काही दिवसात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्याने शेतीचे नुकसान होऊन शेतकरी संकटात सापडला आहे. दरम्यान, मंठा तालुक्यातील जयपूर, ढोकसाळ,वडगाव, तळणी, गोसावी पांगरी या परिसरात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे प्रशासनाने अद्यापही पंचनामे न केल्याचा आरोप करत शेकडो शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठाण मांडून बसले आहेत..मात्र या शेतकऱ्यांशी बोलण्यास जिल्हाधिकारी तयार नाही, मात्र शेतकरी त्यांच्याशीच चर्चा करण्यावर ठाम आहेत.मंठा तालुक्यातील जयपूर, वडगाव, तळणी, ढोकसाळ,गोसावी पांगरी या परिसरात अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले..मात्र प्रशासनाकडून अद्यापही येथे पंचनामे करण्यात आले नाही. तसेच येथील भागात पर्जन्यमापक यंत्रही नाही जिथे यंत्र बसविले आहे. ते गावापासून तीस किमीच्या अंतरावरवर आहे. त्यामुळे पर्जन्यमापक यंत्र सदोष आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असल्याची भावना शेतकऱ्यांची आहे. .दरम्यान, अप्पर पोलीस अधीक्षक, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, पोलिस निरीक्षक शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहे. मात्र शेतकरी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याशीच चर्चा करण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात ठाम मांडून बसले आहेत.दरम्यान, अधिकारी आणि शेतकऱ्यांमध्ये तू तू मै मैं झाली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त पोलिस फौजफाटा बोलावण्यात आला आहे..आम्ही संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन एक महिना झाला तरीही नुकसानीचे पंचनामे झाले नाही. येथील काही भागात पर्जन्यमापक यंत्र नाही जिथे आहे ते सदोष आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. जिल्हा प्रशासन चुकीचे मुद्दे सरकारपर्यंत पोहचवत आहे. आमच्या मागण्या मान्य होत नाही तो पर्यंत उठणार नाही.- राजेभाऊ मोरे, शेतकरी.MLA Samadhan Autade : शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करा; आ. आवताडे यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली मागणी.शेतकऱ्याचा जिल्हाधिकारी दालनात ज्वलनशील पदार्थ घेऊन जाण्याचा प्रयत्न या घटने दरम्यान एका शेतकऱ्याने खिशातून जिल्हाधिकारी दालनात ज्वलनशील पदार्थ घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान , पोलिसांनी या शेतकऱ्याला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून ज्वलनशील पदार्थ ताब्यात घेतले. पोलिसांच्या तत्परतेमुळे दुर्घटना टळली आहे. संबंधित तरुण शेतकऱ्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.