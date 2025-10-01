Beed Flood: पाणी ओसरले, पण जनजीवन विस्कळितच; मदत केंद्रांमध्ये अजूनही स्थलांतरितांची गर्दी, पंचनामे अंतिम टप्प्यात

बीड : जिल्ह्यात सततच्या मुसळधार पावसाला सध्या उघडीप मिळाल्याने काहीसा दिलासा मिळाला आहे. जायकवाडी धरणातून गोदावरी नदीपात्रात सोडण्यात आलेल्या पाण्याचा विसर्गही आता कमी झाला आहे. मात्र, बीड जिल्ह्यातील विशेषतः गेवराई व माजलगाव तालुक्यातील गोदाकाठची गावे अजूनही विस्कळितच आहेत..गेवराई आणि माजलगाव तालुक्यांतील तब्बल ५० गावांना पुराचा फटका बसला. या गावांमधून १५ हजारांहून अधिक नागरिकांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आले. गेवराई तालुक्यात प्रशासनाने शासकीय शाळा, इमारती येथे तात्पुरती निवास व्यवस्था केली. याशिवाय अमरसिंह पंडित यांच्या ''शिवछत्र परिवार'' यांच्याकडून विविध ठिकाणी मदत केंद्रे उभारून सेवा दिली जात आहे.....पण भीती कायमपाणी ओसरल्याने काही लोकांनी आपल्या गावात जाऊन पाहणी केली, मात्र भीतीने ते पुन्हा मदत केंद्रात परत येत आहेत. गेवराई तालुक्यातील ३२ गावांतील २३०० कुटुंबांतील सुमारे आठ हजार नागरिक तसेच माजलगाव तालुक्यातील ११ गावांतील ३२१ कुटुंबांतील ८८० नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात आले होते. अनेक नागरिकांनी स्वतःहून नातेवाइकांकडे देखील आश्रय घेतला आहे..सध्या जायकवाडी धरणातून गोदावरी नदीत १,०३,७५२ क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. तसेच माजलगाव धरणातून ५,९७० क्युसेक विसर्ग सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे पूरग्रस्त गावांतील पाणी हळूहळू ओसरत आहे. जिल्ह्यातील वार्षिक सरासरी पाऊस ५६६ मिमी इतका असताना आतापर्यंत ९०२ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. रविवारी किरकोळ भुरभुरीनंतर सोमवार व मंगळवारी आकाश निरभ्र होते. सूर्यप्रकाश अनुभवायला मिळाला..Godavari Flood: जायकवाडी धरणातून सव्वा दोन लाखांहून अधिक क्युसेक पाणी विसर्ग; गेवराईतील ४४ गावांमध्ये महापूराचा अलर्ट.६,०९,१५२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यापैकी १६ हजार हेक्टर जमीन पूर्णतः वाहून गेली आहे. महावितरण, जिल्हा परिषद, आरोग्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे विभाग यांच्या इमारती, रस्ते, पूल, बंधाऱ्यांचे सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले असून लवकरच अहवाल शासनाकडे सादर होणार असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.