Nilanga Floods : मांजरा-तेरणा नदीकाठच्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेजची मागणी

निलंगा : मागील काही दिवसापासून मांजरा व तेरणा नदीच्या प्रवाहाच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्यामुळे दोन्ही नदीला अनेक वेळा पूर आला असून यापूर्वी नदीकाठच्या शेतीचे व खरिप पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामासाठी या भागातील खचलेल्या शेतकऱ्यांना विशेष पॅकेज द्यावे अशी मागणी नदी व ओढ्याकाठच्या शेतकऱ्याकडून करण्यात येत आहे. .गेल्या कांही दिवसापासून तालुक्यात जोरदार अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग यासह आदी पीकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तालुक्यातील अतिवृष्टीच्या मुसळधार पावसाने निलंगा तालुक्यातील सर्वच छोटे -मोठे ओढे, नाले, नद्या तुडुंब भरून वाहत आहेत तर अनेक ठिकाणच्या मुख्य रस्त्यावरील पुलावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत असल्यामुळे रस्ते बंद झाले आहेत. .Madha Flood : प्रयत्न जिंकले, निसर्ग हरला; वाकाव येथे पुराच्या विळख्यातून नऊ महिन्यांच्या गरोदर महिलेला सुरक्षित दवाखान्यात पोहोचवले.मांजरा व तेरणा या दोन्ही नद्याची सतत पूर परिस्थिती निर्माण झाली असून अनेकवेळा पाणी पात्राबाहेर पडून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून मातीही खरडून गेली आहे. या पुरामुळे शेतातील औजारे वाहून गेली असून सध्या विविध राजकीय पक्षाकडून सरसकट पंचनामे करा म्हणून मागणी करण्यात येत असली तरी नदीकाठच्या शेतकऱ्यांची पिके व माती वाहून गेल्याने या शेतकऱ्यांना विशेष पॅकेज जाहीर करावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे..ओढ्यामुळेही नुकसानतालुक्यातील संततधार व अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे शिवारातील ओढ्याला पूर येऊन शेती वाहून गेली आहे. शिवाय पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या ठिकाणचेही पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.-- बालाजी बिरादार: शेतकरी.मांजरा नदीला मोठ्या प्रमाणात अनेक वेळा पूर आल्याने खरीप हंगामातील प्रकारचे मोठे नुकसान झाले आहे त्याचबरोबर अनेक वेळा पूर येऊन वाढता पाण्याचा प्रवाह पाहता माती खरडून गेली आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामासाठी आता परत शेती पडलेले खड्डे तयार करावी लागणार आहे यासाठी शासनाने विशेष पॅकेज नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना द्यावेप्रसाद कुलकर्णी: तहसीलदार निलंगानदीकाठी व ओढ्याकाठच्या नुकसान झालेल्या शेती पिकाची माहिती व पंचनामे करण्यात येणार आहेत अनेक वेळा मांजरा व तेरणा दिला पूर आल्यामुळे तेथील सविस्तर पंचनामे करून शासनाकडे अहवाल सादर करण्यात येणार आहे..