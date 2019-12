जागृतीच्या रथाला मुख्यमंञ्याचा विसर 

नांदेड : केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना,अभियानांची ग्रामीण भागातील नागरीकांमध्ये जागृती व्हावी या उद्देशाने विविध साधनांचा वापर करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायती पासून जिल्हा परिषदापर्यंत व प्रशासकी कार्यालयाच्या होर्डींगप्लेस पासून ते महामार्गावरील पेट्रेलपंपापर्यंत केंद्र शासनाच्या योजनांचे फलक झळकत आहेत. यात्रा उत्सवामध्ये ध्वनीक्षेपक, चित्रफितीद्वारे जागृतीसाठी विशिष्ठ प्रकारच्या व्हॅन तयार करण्यात आल्या आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांची थ्रीडीद्वारे जागृती करणाऱ्या चित्ररथावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो असून महाराष्ट्र शासनाचा केवळ नामोल्लेख करत जिल्हा प्रशासनाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या फोटोचा विसर पडला आहे. नागरीकांना शासनाच्या विविध योजनांची माहिती व्हावी या उद्देशाने शासनस्तरावरुन जागृती करण्यात येते. दक्षीण भारतात प्रसिद्ध माळेगाव यात्रा कालावधीत भाविक, यात्रेकरुंना लोकहिताच्या विविध योजना, अभियनाची जागृतीसाठी दोन थ्रीडी चित्ररथ सजवण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद प्रशानाकडून भाविक, यात्रेकरुंना स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, उज्वला योजना आदी केंद्र शासनाच्या योजनांसह राज्य शासनाच्या स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाच्या कचरा, सांडपाणी व्यवस्थापनाचे महत्व पटवून देण्यात येणार आहे. एजन्सीमार्फत यात्रास्थळावर जागोजागी दोन चित्ररथद्वारे भाविक, यात्रेकरूंची जागृतीच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. या शिवाय जिल्हापरिषद, कृषी विभागामार्फत विविध स्टॉलद्वारे शेतकरी, महिला, मजुरांना लोकहिताच्या योजना विषयी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. मात्र, जागृतीसाठी निवड करण्यात आलेल्या थ्रीडी चित्ररथावर स्वच्छ भारत मिशन, जिल्हा परिषदेच्या लोगोसह राज्याचा नकाशा व पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग महाराष्ट्र शासन अशा नाम्मोलेखाबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो प्लेक्सवर झळकत आहे. हेही वाचा...समुहशेती राबविणारे धनगरवाडी ठरतेय आदर्श गाव मुख्यमंञ्याचा विसर:

माळेगाव यात्रास्थळी जागृतीसाठी जिल्हापरिषदेकडून निवडण्यात आलेल्या थ्रीडी चित्ररथांचे जिल्हापरिषद प्रशासनाकडून लोकार्पन करण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाच्या स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत कचरा व पाणी व्यवस्थापनासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फोटो प्लेक्सवर असला तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या फोटोला प्लेक्सवर जागा असताना फोटो न लावण्यामागचे गौडबंगाल चर्चेचा विषय ठरत आहे. कारवाई करा:

माळेगाव यात्रेमध्ये भाविक यात्रेकरुंच्या जागृतीसाठी निवडण्यात आलेल्या थ्रीडी चित्ररथाचे लोकार्पन करण्यात आले असले तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा फोटो जाणिवपूर्वक संबंधीत एजन्सीने वापरला नाही अथवा या खोडसाळपणाला प्रशासनाची मुकसंमती आहे का याची चौकशी करुन गंभीर प्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्यात यावी.

समाधान जाधव

उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद, नांदेड

