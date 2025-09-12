Beed Crime: माजी उपसरपंच प्रकरणात धक्कादायक वळण; बार्शी तालुक्यात कारमध्ये मृतदेह सापडला, नातेवाइकांचा संशय

गेवराई (जि. बीड) : लुखामसला (ता. गेवराई) येथील माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे यांच्या आत्महत्या प्रकरणाने वेगळे वळण घेतले आहे. बाहेर जाताना तो कधी साधी काठीही घेऊन जात नव्हता. मग, त्याच्या कारमध्ये पिस्तूल आले कुठून, असा आरोप करीत त्याने आत्महत्या केली नसून घातपाताचा संशय नातेवाइकांनी व्यक्त केला आहे..लुखामसलाचे माजी उपसरपंच गोविंद जगन्नाथ बर्गे बीडच्या पंचायत समितीत ऑपरेटर म्हणून काम करत असतानाच तो प्लॉटिंगच्या व्यवसायात सक्रिय झाला. ऑपरेटर असताना तो साथीदाराबरोबर बार्शी (जि. सोलापूर) जिल्ह्यातील कला केंद्रात जाऊ लागला होता. कला केंद्रातील एका २१ वर्षीय नर्तकीसोबत गोविंदची ओळख झाली..ओळखीचे रूपांतर प्रेमात झाले. तिने गोविंदडून लाखोंच्या महागड्या वस्तू घेतल्या. एवढ्यावर समाधान न झाल्याने त्याचा गेवराईतील बंगला नावावर कर, अशी मागणीही ती करू लागली होती. यावरून गोविंद व नर्तकीत वादाची ठिणगी पडली. पुढे तिने त्याच्याशी अबोला धरल्याने गोविंद नैराश्यात होता. त्यातच सासुरे (ता. बार्शी) येथे तिच्या घरासमोर कारमध्ये गेल्या मंगळवारी (ता. ९) गोविंदचा मृतदेह आढळला. गोळीबारात त्याचा मृत्यू झाल्याचे तेथील पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत समोर आले होते..आडूळच्या कला केंद्रात झाली होती ओळखगोविंद बर्गे याची संबंधित नर्तकीसोबत दीड वर्षापूर्वी आडूळ (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथे ओळख झाली होती. त्यानंतर ती पारगाव (जि. धारशिव) कला केंद्रात दाखल झाली. तिथेही गोविंद जात होता. कालांतराने दोघांमध्ये प्रेमसंबंध जुळून आले. तिने गोविंदकडून पावणेदोन लाखांचा मोबाइल, सोन्याचे दागिने आणि जमीनही घेतली होती. काही दिवसांपूर्वी दोघांमध्ये वाद सुरू झाला. संबंधित नर्तकीने गोविंदकडून त्याचा गेवराईतील बंगला आणि शेती आपल्या नावावर करण्याचा हट्ट धरला होता. मागणी न मानल्यास बलात्काराच्या आरोपाची धमकी दिली होती, असे गोविंदच्या नातेवाइकांनी सांगितले. या प्रकाराने गोविंदला नैराश्य आले. त्याचा मृत्यू ही आत्महत्या नव्हे, तर घातच असल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला..Beed News : गेवराईतील माजी उपसरपंचाच्या मृत्यूचे धागेदोरे कुलस्वामिनी कला केंद्राशी; ब्लॅकमेलिंगमुळे गावात खळबळ.माझा वाढदिवस जवळ आला आहे. यानिमित्त गेवराईचे घर (बंगला) माझ्या नावावर करून द्या, अन्यथा भावाच्या नावे पाच एकर शेतजमीन नावावर कर’, अशी मागणी संबंधित नर्तकी माझ्या भावाकडे करीत होती. यातूनच माझ्या भावाचा घात केला आहे.- गणेश बर्गे, मृत गोविंद यांचे बंधू, लुखामसला (ता. गेवराई).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.