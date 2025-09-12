मराठवाडा

Beed Crime: माजी उपसरपंच प्रकरणात धक्कादायक वळण; बार्शी तालुक्यात कारमध्ये मृतदेह सापडला, नातेवाइकांचा संशय

Crime News: गेवराईत माजी उपसरपंचांचा मृतदेह कारमध्ये सापडला. बाहेर जाताना साधी काठीही न घेणाऱ्या गोविंदच्या कारमध्ये पिस्तूल असल्याचे लक्षात येऊन नातेवाइकांनी घातपाताचा संशय व्यक्त केला.
गेवराई (जि. बीड) : लुखामसला (ता. गेवराई) येथील माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे यांच्या आत्महत्या प्रकरणाने वेगळे वळण घेतले आहे. बाहेर जाताना तो कधी साधी काठीही घेऊन जात नव्हता. मग, त्याच्या कारमध्ये पिस्तूल आले कुठून, असा आरोप करीत त्याने आत्महत्या केली नसून घातपाताचा संशय नातेवाइकांनी व्यक्त केला आहे.

