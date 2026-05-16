Udgir News : माजी मंत्री बनसोडे कडुन ‘ई-कार’चा वापर सुरू; पोलीस एस्कॉर्ट वापरालाही दिला नकार

उदगीर, (जि. लातुर) - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्री, राज्यमंत्री यांनी आपल्या ताफ्यातील गाड्या कमी कराव्यात, पेट्रोल-डिझेल वाहन वापरणे बंद करावे, असे आवाहन करताच माजी क्रीडा मंत्री आ. संजय बनसोडे यांनी 'ई कार' वापरण्यास सुरूवात केली आहे. तर त्यांनी त्यांच्या ताफ्यात असलेली एस्कार्ट 'पोलीस व्हॅन' नाकारली आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आवाहन केल्यानंतर आमदार बनसोडे यांनी आपल्या दौऱ्यात आता 'एस्कार्ट' राहणार नाही, ती पोलीस व्हॅन आपण नाकारली आहे. शिवाय आपण आता एम.एच. २४-बीएक्स-९४०० या क्रमांकाची ई-कार वापरत असून माझ्या ताफ्यात एकच वाहन राहील, असे म्हटले आहे..इजरायल-ईराण-अमेरिका युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात वाढत असलेल्या इंधनाच्या वापरामुळे इंधन समस्या गंभीर बनत चालली आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकप्रतिनिधींनी आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करावी तसेच पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करून पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारावेत, असे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत माजी मंत्री आमदार संजय बनसोडे यांनी स्वतःपासून बदलाची सुरुवात करत ‘ई-कार’चा वापर सुरू केला आहे..पेट्रोल-डिझेल चा वापर, १०१ वाहनांचा ताफा कमी करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनास प्रतिसाद म्हणून आपण स्वतःच्या ताफ्यातील वाहने कमी केले. मी स्वतः ई-कार वापरत आहे. ईतरांनीही पंतप्रधानांचे आवाहनास प्रतिसाद द्यावा, असे अवाहनही आ. संजय बनसोडे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.