Badamrao Pandit : भाजप प्रवेश होताच माजी आमदार आक्रमक! विजयसिंह पंडित हे अचानक अन् पैशाने झालेले आमदार

गेवराई - शिवसेना (युबीटी) पक्षाकडून विधानसभा निवडणूकीत पराभव झालेले बदामराव पंडित यांनी अखेर भाजप पक्षात प्रवेश केला. प्रवेश होताच ते आक्रमक झाले असून, विजयसिंह पंडित हे एक अचानक अन् पैशाच्या जोरावर झालेले आमदार आहेत. आमदार विजयसिंह असले तरी कारभार मात्र त्यांचे भाऊ करत असल्याची टीका गेवराईचे माजी आमदार बदामराव यांनी प्रसार माध्यमात बोलताना केली..चुलत भाऊ शिवाजीराव पंडित यांच्या विरोधात बंड करून १९९५ मध्ये विधानसभा निवडणूकीत शिवाजीराव पंडित यांचा पराभव करून अपक्ष आमदार म्हणून ते पहिल्यांदाच विधिमंडळात पोहचले. त्यानंतर १९९९ अपक्ष निवडणूक लढवत पुतणे अमरसिंह पंडित यांचा पराभव केला. तर २००९ ला राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर तिस-यांदा आमदार झाले..२०१४ ला पराभव झाल्यानंतर त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला.२०२४ मध्ये पुतणे विजयसिंह पंडित यांनी ४२ हजार आधिक मताने पराभव केला. मात्र, सलग दोन टर्म भाजप कडून आमदार झालेले लक्ष्मण पवार यांनी विधानसभा निवडणूकीपूर्वी बीडच्या भाजप श्रेष्ठीवर नाराज होत अपक्ष निवडणूक लढविली..परंतू निवडणूक होताच लक्ष्मण पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सागर बंगल्यावर जाऊन भेट घेतली. त्यानंतर लक्ष्मण पवार हे प्रकृतीच्या कारणाने राजकीय वातावरणापासून दुर झाले. त्यांचे मोठे भाऊ बाळराजे पवार तालुका राजकारणात सक्रिय झाले. त्यातच आता भाजपच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली बदामराव पंडित यांनी भाजप प्रवेश केल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत बेरजेची राजकीय खेळी केली आहे..काका पुतणे संघर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत रंगणार -बदामराव पंडित यांचा माजी आमदार अमरसिंह पंडित व आमदार विजयसिंह पंडित यांच्याशी कायम संघर्ष पाहण्यास मिळत असून,बदामराव पंडित यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करताच मंगळवारी आमदार विजयसिंह पंडित यांच्यावर टीका करत विजयसिंह पंडित हे एक अचानक अन् पैशाने झालेले आमदार आहेत. आज ते आमदार असले तरी कारभारी मात्र त्यांचे भाऊ असल्याचे बदामराव पंडितांनी प्रसार माध्यमात बोलताना सांगीतले..