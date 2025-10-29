मराठवाडा

Badamrao Pandit : भाजप प्रवेश होताच माजी आमदार आक्रमक! विजयसिंह पंडित हे अचानक अन् पैशाने झालेले आमदार

गेवराईत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत चुलते-पुतण्यांचा संघर्ष रंगणार!
badamrao pandit and vijaysinh pandit

badamrao pandit and vijaysinh pandit

sakal

भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई - शिवसेना (युबीटी) पक्षाकडून विधानसभा निवडणूकीत पराभव झालेले बदामराव पंडित यांनी अखेर भाजप पक्षात प्रवेश केला. प्रवेश होताच ते आक्रमक झाले असून, विजयसिंह पंडित हे एक अचानक अन् पैशाच्या जोरावर झालेले आमदार आहेत. आमदार विजयसिंह असले तरी कारभार मात्र त्यांचे भाऊ करत असल्याची टीका गेवराईचे माजी आमदार बदामराव यांनी प्रसार माध्यमात बोलताना केली.

Loading content, please wait...
Bjp
MLA
Criticism
georai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com