Paradh News : दुष्काळाच्या काळात गावासाठी दिले स्वतः च्या विहिरीचे मोफत पाणी; पारध येथील माजी सरपंच शेखर श्रीवास्तव यांचा पुढाकार

पारध - यंदा कमी पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तर धरणे नदी -नाले व विहिरीही कोरड्याठाक पडल्याने अनेक गावांना आता पासूनच भीषण पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत असतानाच पारध येथील माजी सरपंच शेखर श्रीवास्तव यांनी त्यांच्या शेतातील विहिरीचे पाणी पारध गावासाठी मोफत उपलब्ध करून गावाची तहान भागवण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे..भोकरदन तालुक्यात यंदा पाऊस कमी झाल्याने खरीप हंगाम हातचा गेला तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मोठा बिकट झाला असल्यामुळे पारध गावाला भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. अशा कठीण प्रसंगात गावातील ग्रामस्थांची तहान भागवण्यासाठी आणि नळाला पाणी कमी पडू नये यासाठी पारधचे माजी सरपंच शेखर श्रीवास्तव यांनी एक कौतुकास्पद व संवेदनशील पाऊल उचलले. असून, स्वतःच्या शेतात रब्बी हंगामातील पीक न घेता, त्यांनी स्वतःच्या विहिरीतील पाणी पाइपलाइनद्वारे थेट ग्रामपंचायतीच्या शासकीय विहिरीमध्ये सोडण्यास सुरुवात केली आहे..स्वतःच्या पिकाचा त्याग करून सामाजिक हिताला प्राधान्य देऊन रब्बी हंगामात शेतामध्ये पिके घेऊन आर्थिक उत्पन्न मिळवण्याची संधी असतानाही, शेखर श्रीवास्तव यांनी वैयक्तिक फायद्यापेक्षा गावातील नागरिकांची पाण्याची सोय करणे अधिक महत्त्वाचे मानले. त्यांनी स्वतःच्या विहिरीतील पाण्याचा वापर पिकांसाठी न करता, संपूर्ण पाणी सार्वजनिक नळ योजनेच्या शासकीय विहिरीत सोडले आहे. यामुळे सार्वजनिक विहिरीची पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होत असून गावातील पाणीपुरवठा सुरळीत राहण्यास मोठा हातभार लागत आहे..ग्रामपंचायतीवर सध्या प्रशासकराजभोकरदन तालुक्यातील पारधसह 91 ग्रामपंचायततीची मुदत ही संपलेली असून, सध्या प्रशासकराज आहे. प्रशासनाकडून पाणीपुरवठा नियोजनाचे प्रयत्न सुरू असतानाच, एका माजी सरपंचाने गावाबद्दल दाखवलेल्या पुढाकार व तत्परतेमुळे प्रशासनालाही मोठा दिलासा मिळाला असून, ग्रामस्थांकडून कौतुक होत आहे..गावात पाणीटंचाई निर्माण झालेली असताना स्वतःच्या विहिरीतील पाणी गावकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देता येणे, हे मी माझे भाग्य समजतो. यापूर्वीही २०१५, २०१९, २०२१ आणि २०२५ मध्ये पाणीटंचाईच्या काळात माझ्या विहिरीतून गावकरी बांधवांना मोफत व विनामोबदला पाणीपुरवठा करण्याची संधी मला मिळाली आहे. ही माझ्या आई-वडिलांची आणि पूर्वजांची पुण्याई आहे. गावकरी बांधवांचे आशीर्वाद आणि प्रेम यामुळेच आमच्या विहिरीला मुबलक पाणी आहे. हे पाणी संकटकाळात जनतेच्या उपयोगी आणता येते, यापेक्षा मोठे समाधान माझ्यासाठी दुसरे कोणतेही नाही. गावकऱ्यांची सेवा करण्याची संधी मिळणे, हेच माझ्यासाठी खरे भाग्य आहे.- शेखर राजेंद्र श्रीवास्तव, माजी सरपंच, पारध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.