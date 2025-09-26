Udgir Crime : उदगीरचे चार आरोपीं चार जिल्ह्यातुन हद्दपार; जिल्हा पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे यांचे आदेश

उदगीर, (जि. लातुर) - शहरात शरीराविषयक गुन्हे करणारे व टोळीने एकत्र येवून गुन्हे करणाऱ्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याबाबत पोलीस अधिक्षक लातूर यांनी आदेशित केलेले होते. त्या अनुषंगाने उदगीर शहरातील पोलीस डायरीत गंभीर गुन्ह्याची नोंद असलेल्या चार आरोपींना लातूर, नांदेड, धाराशिव, परभणी या चार जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याचे आदेश जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांनी काढले आहेत..आरोपी सुमेर कलीम तांबोळी, समीर कलीम तांबोळी, असदखान शरीफखान पठाणे, सिंकंदर अजगर शेख सर्व रा. मूसानगर, उदगीर याचेंवर टोळीने एकत्र येवून शरीरविषयक अपराध गुन्हे दाखल असलेने तसेच हे गटातील साथीदाराचे मदतीने शरीरविषयक गंभीर गुन्हे करण्याचे सवयीचे असलेने, व त्याचा परिणाम सार्वजनिक शांततेवर होत असलेने सदर इसमांची सामान्य लोकावर दहशत निर्माण झालेली आहे..सदर आरोपीतांनी खुनाचा प्रयत्न करणे, इच्छापूर्वक दूखापत करणे, जबर दुखापत करणे व शासकीय कामात अडथळा करणे, अशा प्रकारचे गुन्हे केलेले असलेने सदर आरोपीतांना हद्दपार करण्याबाबतचा प्रस्ताव अपर पोलीस अधिक्षक मंगेश चव्हाण, उपविभागीय पोलीस अधिकारी उदगीर गजानन भातलवंडे यांचे मार्गदर्शनाखाली शहर पोलीस निरीक्षक दिलीप गाडे यांनी पोलीस अधिक्षक लातूर यांना पाठविलेला होता..त्यानुसार लातूर जिल्हयाचे पोलीस अधिक्षक श्री. तांबे यांनी टोळीने गंभीर गुन्हे करणारे इसमाचे संपुर्ण टाळीला लातूर, नांदेड, धाराशिव परभणी या चारही जिल्हयातून सहा माहिन्या करिता हददपार करण्याबाबतचे आदेश गुरुवारी (ता. २५) काढलेले आहेत.त्या आदेशानुसार शहर पोलीस ठाणे पोलीस उपनिरीक्षक रविद्र तारू व त्याचे सहकारी सतिश पवार, श्री. गज्ज्लवार यांनी या टोळीपैकी समेर कलीम तांबोळी, (वय-२८), समीर कलीम तांबोळी (वय-३२), सिंकदर अजगर शेख सर्व रा. मूसानगर यांना गुरुवारीच लातूर, परभणी, नांदेड, धाराशिव या जिल्हयाचे बाहेर नेवून सोडलेले आहे..हे परत लातूर परभणी, नांदेड, धाराशिव या जिल्हयात मिळून आल्यास किंवा उदगीर शहर हददीत मिळून आल्यास त्वरीत पोलीसांना कळवावे. कळविण्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल असे अवाहन पोलिसांनी केले आहे.भविष्यातही सार्वजनिक शांतता धौक्यात आणणारे व दहशत निर्माण करणारे व शरीरीविषयी गुन्हे करणारे इसमाचे बाबतीत अशाच प्रकारची निरंतर कारवाई सुरू रहाणार असल्याची माहिती शहर पोलीस निरीक्षक दिलीप गाडे यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.