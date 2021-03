निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत जिंतूर येथील सहाय्यक अभियंत्यासह चार कर्मचारी निलंबित

परभणी : वीज बिलाच्या तक्रारीचे दखल न घेणे, वीज बिल दुरुस्त न करणे, अनधिकृतपणे आकडे टाकून विजेचा वापर चालू असणे, गैरवर्तन, कामात अनियमितता व निष्काळजीपण इत्यादी गंभीर प्रकार महावितरणच्या प्रादेशिक कार्यालयाच्या तपासणीत आढळून आल्याने महावितरण जिंतूर ग्रामीण शाखा येथील एक सहायक अभियंता, प्रधान तंत्रज्ञ, वरिष्ठ तंत्रज्ञ व विद्युत सहाय्यक यांना निलंबित केले आहे. तसेच परभणी येथील अधीक्षक अभियंता यांनी कर्मचाऱ्यांवर अधिक नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना प्रादेशिक कार्यालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. महावितरण प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद येथील पाच पथकाने ता. 10 मार्च रोजी परभणी जिल्ह्यात थकबाकीसाठी वीज पुरवठा खंडित केलेल्या ग्राहकांची फेरतपासणी केली. जिंतूर येथील शाखा कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या चारठाणा भागात सॉमिल व पिठाच्या गिरणी येथे अनधिकृतपणे विजेचा वापर सुरु होता. या प्रकरणी त्वरित पंचनामा करणे, वीज पुरवठा खंडित करणे व गुन्हा नोंद करणे इत्यादी कार्यवाही न केल्याने येथील महावितरण सहाय्यक अभियंता विनायक उत्तमराव दिग्रसकर यांना अधिक्षक अभियंता परभणी यांनी निलंबित केले आहे. अशा प्रकारे अनधिकृत वीज वापरावर प्रतिबंध करण्यासाठी संबंधित ग्राहकावर गुन्हे दाखल करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. हेही वाचा - राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय अनुदानात वाढ तर नाही उलट कपात; ग्रंथालयाचे भवितव्य धोक्यात तसेच जिंतूर ग्रामीण शाखा कार्यालय परिसरात पिठाची गिरणी व सॉमिल या ठिकाणी अनधिकृतपणे विजेचा वापर सुरु असल्याप्रकरणी व चारठाणा, पाचलेगाव येथे अनधिकृतपणे मोठ्या प्रमाणात आकडे आढळून आल्याने कामात अनियमितता व गैरवर्तन, वीज बिल वसूलीत दुर्लक्ष करून कंपनीच्या महसूलाचे नुकसान करणे इत्यादी दोषारोप प्रकरणी प्रधान तंत्रज्ञ आत्माराम दत्तराव ननवरे, वरिष्ठ तंत्रज्ञ अब्दुल रहेमान अब्दुल हमीद, विघुत सहायक खुशाल ज्ञानदेव कऱ्हाळे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. या तपासणी कामात अनियमितता आढळून आल्याने सहायक अभियंत्यासह चार कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच नांदेड येथे महावितरण प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद येथील पथक आज थकबाकीसाठी वीज पुरवठा खंडित करण्यात आलेल्या ग्राहकांची नांदेड येथे फेरतपासणी करण्यात येत आहे. अशीच थकबाकीसाठी वीज पुरवठा खंडित करण्यात आलेल्या ग्राहकांची फेरतपासणी मराठवाड्यात करण्यात येणार आहे. परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड, जिंतूर व बामणी येथे वीज बिलाच्या तक्रारीचे दखल न घेणे, वीज बिल दुरुस्त न करणे व प्रशासकीय कामात अनियमितेचा ठपका ठेवून गंगाखेड ग्रामीण शाखा तंत्रज्ञ साहेबराव विनायक पवार, व विनोद भारत गुरव, जिंतुर उपविभागातील वरिष्ठ तंत्रज्ञ बजरंग सखाराम साबळे, सुरेश पांडूरंग तारु, सुरेश साहेबराव खंदारे, तंत्रज्ञ नरेश लालपट बनपुरे यांची परभणी मंडलाबाहेर बदली करण्यात आली आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



Web Title: Four employees, including an assistant engineer at Jintur, have been suspended for negligence parbhani news