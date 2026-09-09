Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी चार युवक पाण्याच्या टाकीवर; सरकारच्या भूमिकेविरोधात संताप

- सत्यशील धबडगेमानवत - मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य कराव्यात, या मागणीवरून मानवत तालुक्यातील कोल्हा येथे बुधवारी (९ सप्टेंबर) आंदोलनाचा भडका उडाला. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत गावातील चार युवकांनी चक्क पाण्याच्या टाकीवर चढून सरकारचे लक्ष वेधले. सकाळी ७ वाजल्यापासून सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासनाची धावपळ उडाली..कोल्हा येथील अनुरथ तारे, बाबा भिसे, मधु भिसे आणि किशोर भिसे या चार युवकांनी पाण्याच्या टाकीवर चढून ठिय्या आंदोलन सुरू केले. “मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तातडीने सोडवा, समाजाच्या मागण्या मान्य करा” अशी मागणी करत युवकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू असताना त्याला पाठिंबा देण्यासाठी कोल्हा येथील युवकांनी हे आंदोलन छेडले. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहावे आणि ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली..घटनेची माहिती मिळताच पोलीस प्रशासन घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी युवकांशी चर्चा करून त्यांना खाली उतरविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, युवक आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले. त्यानंतर ग्रामस्थ व नागरिकांनीही युवकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला; परंतु आंदोलन मागे घेण्यास त्यांनी नकार दिला..दुपारी ३ वाजेपर्यंत आंदोलन सुरूचसकाळी ७ वाजता सुरू झालेले हे आंदोलन दुपारी ३ वाजेपर्यंत सुरू होते. तब्बल आठ तास उलटूनही युवकांनी आंदोलन मागे घेतले नाही. प्रशासनाकडून वारंवार चर्चा व समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाही आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.