‘ग्रामनायकांच्या’ जीव जोखीम कामाने ग्रामस्थांचा मोकळा श्वास

गोकुंदा, (ता.किनवट, जि. नांदेड) ः किनवट तालुक्यातील डोंगरदऱ्यातील अतिदुर्गम पाड्या - गुड्यांपर्यंत कारोना प्रतिबंधात्मक उपययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पंचायत समितीअंतर्गत सर्व विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आपल्या जिवाचं रान करून सेवा देत आहेत. त्यामुळेच तर कोरोनाच्या प्रकोपापासून निश्चिंत राहून ग्रामस्थ आपापल्या घरात मोकळा श्वास घेत आहेत. कोरोना (कोविड -१९)च्या प्रादुर्भावाने संपूर्ण जग हादरलेले आहे. यानुषंगाने केंद्र व राज्य शासनाचे निर्णय व प्रशासकीय आदेश वेळोवेळी येत आहेत. याचे तंतोतंत पालन करून गटविकास अधिकारी सुभाष धनवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली किनवट पंचायत समितींतर्गत पंचायत, शिक्षण, आरोग्य, बालविकास प्रकल्प या सर्व विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी ग्रामस्तरावर करीत आहेत. हेही वाचा - धर्माबादेत पाचशे रुपायांसाठी जीव धोक्यात ग्रामनायकांचे जीवतोड कार्य

कोणत्याही शासकीय विकासाच्या योजना ग्रामीण भागात पोचविणारा ग्रामसेवक हा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. म्हणूनच ते ‘ग्रामनायक’ आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ नुसार तलाठी व कृषी सहायकाप्रमाणे त्यांच्यावर ते कार्यरत असलेल्या ग्रामपंचायत गावचे नोडल-पालक अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपविली आहे. शिक्षक, आरोग्य सेविका, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका व पोलिस पाटील यांचेशी समन्वय ठेऊन कर्तव्य पार पाडायचे आहे. त्यांनी तालुक्यातील १३४ ग्रामपंचायतींतर्गत १९१ गाव, तांडे, गुडे पैकी ८५ टक्केगावांमध्ये सोडियम हायपोक्लोराईटचे द्रावण फवारणी, नाल्या साफसफाई व फॉगिंग मशीनने धूर फवारणी केली आहे. कोरोना संशयितांच्या शोधासाठी घरोघरी

कोरोना संशयितांच्या शोधासाठी घरोघरी भेटी देण्याची जीव जोखीम जबाबदारी हे ग्रामनायक पार पाडत आहेत. परदेश वा संक्रमित परगावाहून आलेल्यांची दखल घेणे त्यांच्या हातावर ‘होम क्वारंटाइन’चा शिक्का मारणे. होम क्वारंटाइन व्यक्ती घराबाहेर पडत नसल्याची व त्यांची दररोज तपासणी होत असल्याची खात्री करणे, शिधापत्रिका व भोजन व्यवस्था नसलेल्या गरजू नागरिकांची यादी करणे शक्य झाल्यास दानशूरांमार्फत मदत पुरविणे, गुगल शिटवर माहिती भरणे, शिधापत्रिकाधारकांना धान्य मिळत असल्याची खात्री करणे हे कर्तव्य ते बजावत आहेत. सहायक गटविकास अधिकारी राठोड व आरोग्य विस्तार अधिकारी विठ्ठल श्रीमनवार व पंचायत विस्तार अधिकारी कैलास रेनेवाड, सुशिल शिंदे, देविदास उडतेवार, साईनाथ चिंतावार आदींच्या नेतृत्वात ते भरीव कार्य करीत आहेत.

