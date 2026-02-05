मराठवाडा

Kinwat News : हळदीत नाचलेला नवरदेव लग्नाच्या पहाटे बेपत्ता

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

किनवट - लग्नाच्या पूर्वसंध्येला हळदीच्या कार्यक्रमात उत्साहाने सहभागी झालेला नवरदेव लग्नाच्या दिवशी पहाटे अचानक बेपत्ता झाला. ही घटना तालुक्यात घडली. विशेष म्हणजे, नवरी-नवरदेव हे दोघेही पोलिस दलात कार्यरत असल्यामुळे हा प्रकार सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे.

