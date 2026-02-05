Kinwat News : हळदीत नाचलेला नवरदेव लग्नाच्या पहाटे बेपत्ता

किनवट - लग्नाच्या पूर्वसंध्येला हळदीच्या कार्यक्रमात उत्साहाने सहभागी झालेला नवरदेव लग्नाच्या दिवशी पहाटे अचानक बेपत्ता झाला. ही घटना तालुक्यात घडली. विशेष म्हणजे, नवरी-नवरदेव हे दोघेही पोलिस दलात कार्यरत असल्यामुळे हा प्रकार सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे..चंद्रपूर जिल्ह्यात पोलिस शिपाई म्हणून सेवा बजावणारा युवक आणि त्याच ठिकाणी महिला पोलिस शिपाई म्हणून कार्यरत असलेली युवती यांचा विवाह मंगळवारी (ता.तीन) सकाळी मदनापूर (ता. किनवट) येथील महादेव मंदिर मंगल कार्यालयात होणार होता..दोन्ही कुटुंब मूळची किनवट तालुक्यातील असून, लग्नासाठी नातेवाइक आणि मित्रमंडळी मोठ्या संख्येने जमली होती. लग्नाच्या आधीच्या रात्री नवरीच्या घरी हळदीचा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. नवरदेवाने डीजेच्या तालावर नाचत उपस्थितांचे लक्ष वेधले होते.मात्र, मंगळवारी पहाटे चार ते पाचच्या दरम्यान तो कुणालाही काहीही न सांगता निघून गेला, अशी माहिती समोर आली. लग्नाची सर्व तयारी पूर्ण असतानाच नवरदेव गायब झाल्यामुळे नवरीकडील मंडळींना मोठा धक्का बसला आणि पाहुण्यांना मात्र आल्या पावली परतावे लागले..किनवट ठाण्यात ‘मिसिंग’ची नोंददरम्यान, नवरदेवाच्या वडिलांनी मुलगा बेपत्ता झाल्याची तक्रार किनवट पोलिस ठाण्यात दाखल केली असून, ‘मिसिंग’ नोंद करण्यात आली आहे. पोलिस निरीक्षक गणेश कराड यांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याची माहिती दिली. पोलिस दलातील कर्मचाऱ्याशी संबंधित असल्यामुळे परिसरात या घटनेवर विविध चर्चांना उधाण आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.