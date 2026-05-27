PSI Success Story: जिद्द अन् चिकाटीच्या जोरावर यश; संभाजी जाधव यांचे पोलीस अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण, शेतकरी कुटुंबातील युवकाचे प्रेरणादायी यश

-बाबासाहेब गोंटे अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील भालगाव येथील शेतकरी कुटुंबातील संभाजी अशोक जाधव यांनी खाकी वर्दी धारण करून पोलिस अधिकारी बनण्याचे स्वप्न अखेर पूर्ण केले आहे. अंबड शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या भालगाव येथील संभाजी जाधव यांनी प्राथमिक शिक्षण गावातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतच पूर्ण केले. त्यानंतर अंबड शहरातील दहावी पर्यंत मत्स्योदरी विद्यालय व अकरावी व बारावी मत्स्योदरी महाविद्यालयात पूर्ण केले.बारावी नंतर शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात इंजिनिअरिंगचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. या क्षेत्रात जास्त काळ त्यांचे मन रमले नाही.खाकी वर्दीचे आकर्षण वाढले त्यामुळे पोलिस भरतीत जाण्याची खऱ्या अर्थाने तयारी सुरू केली.विद्यार्थी दशेपासून त्यांना विविध स्पर्धा देण्याची आवड व गोडी निर्माण झाली होती..यामुळे दैंनदिन शाळा,महाविद्यालयात उपस्थित राहून अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करणे अभ्यासात सातत्य ठेवून वर्तमानपत्राचे वाचन, साहित्य,ग्रंथ, जागतिक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी स्पर्धा परीक्षेची पुस्तके वाचण्याबरोबर रेडिओ, टीव्ही वरील बातम्या ऐकणे यामुळे अभ्यासाचे महत्व पटले होते.मात्र खाकी वर्दी धारण करण्यासाठी सन 2014 मध्ये पोलिस भरतीत दाखल झाले. त्यानंतर त्यांनी मनात जिद्द, चिकाटी बाळगत व दिवसरात्र स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत एमपीएससी परीक्षा देण्यासाठी पोलिस उपनिरीक्षक पदाची परीक्षा दिली. यामध्ये संभाजी जाधव हे यशस्वी झाले.त्यांना (ता.30 एप्रिल 2026) ला जाधव यांची पोलिस उपनिरीक्षक पदावर नियुक्ती झाली.संभाजी जाधव यांचे नातेवाईक,मित्रमंडळीसह ग्रामस्थानी अभिनंदन करत भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत..भालगाव येथे चार पोलिस अधिकारी व दहा ते बारा पोलिस भरतीत दाखल झाल्याने खाकी वर्दीतील भालगाव म्हणून वेगळी आगळी ओळख निर्माण झाली आहे.या गावाने साक्षरता अभियान मोहिमध्ये मोठी कामगीरी केली. तात्कालिक जिल्हाधिकारी आनंद कुलकर्णी यांच्या कार्यकाळात जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक पटकावून शंभर टक्के साक्षर गाव बनवित वेगळी आगळी ओळख निर्माण केली आहे..मनात जिद्द,चिकाटी बाळगत पोलिस अधिकारी बनण्याचे पाहिले होते स्वप्नग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबात जन्माला आल्यानंतर मनात जिद्द, चिकाटी व परिश्रम घेत खाकी वर्दी अंगावर घालण्यासाठी पोलिस अधिकारी बनण्याचे पाहिलेले स्वप्न सत्यात व वास्तव्यास उतरवले आहे. याचा मनस्वी आनंद व समाधान वाटत आहे.