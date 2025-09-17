CM Devendra Fadnavis

CM Devendra Fadnavis

Sakal

मराठवाडा

CM Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रातील एक कोटी महिलांना लखपती बनविणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

Maharashtra Development : फुलंब्री येथे "मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान" अंतर्गत एक कोटी महिलांना लखपती बनवण्याच्या उद्दिष्टाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला.
Published on

फुलंब्री : राज्यातील ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधत “एक कोटी महिलांना ‘लखपती’ बनविण्याचे उद्दिष्ट” ठेवले आहे. त्यासाठी महिलांना रोजगार, उद्योजकता व आर्थिक सबलीकरणाच्या विविध संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

