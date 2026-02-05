Paithan News : स्थानिक स्वराज्य संस्था ठरतेय ‘नेत्यांची खाण’

पैठण - राजकारणात टिकून राहण्यासाठी जमिनीशी नाळ जोडलेली असणे किती आवश्यक असते, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे पैठण विधानसभा मतदारसंघ. या मतदारसंघाने केवळ लोकप्रतिनिधीच दिले नाहीत, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून कसलेले नेतृत्व राज्याला दिले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राजकारणातून तावून सुलाखून निघालेले तीन आमदार, मंत्री आणि खासदार होण्याचा ऐतिहासिक वारसा या भूमीला लाभला आहे..या नेत्यांच्या यशाचे गमक त्यांनी स्थानिक पातळीवर केलेल्या कामात दडलेले आहे. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून कामाची सुरवात केल्यामुळे ग्रामीण भागातील समस्यांची या सर्वांना खडान् खडा माहिती आहे. प्रशासकीय कामाची पद्धत आणि सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा अनुभव गाठीशी असल्यानेच, विधानसभा आणि लोकसभेत या नेत्यांनी आपल्या कामाचा वेगळा ठसा उमटवला आहे..संदीपान भुमरेंचा प्रवास उपसभापती ते कॅबिनेट मंत्रीराजकीय सुरवात पैठण पंचायत समितीचे उपसभापती म्हणून करणारे संदीपान भुमरे यांनी शिवसेनेचा गड मजबूत केला. त्या काळी काँग्रेसचे वर्चस्व असतानाही भुमरेंनी आपल्या राजकीय चातुर्याने उपसभापतिपद मिळवले. येथूनच त्यांच्या नेतृत्वाची ओळख निर्माण झाली. १९९५ मध्ये पहिल्यांदा विधानसभेचे तिकीट मिळाल्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही. आमदार, कॅबिनेट मंत्री आणि पालकमंत्रिपदापर्यंत त्यांनी मजल मारली..संजय वाघचौरे यांची जिल्हा परिषदेतून विधानसभेत झेपराष्ट्रवादी काँग्रेसचे निष्ठावंत कार्यकर्ते संजय वाघचौरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या सभापतिपदावरून आपला ठसा उमटवला. अजित पवार यांचे विश्वासू सहकारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वाघचौरे यांनी २००९ मध्ये थेट संदीपान भुमरे यांचा पराभव करत विधानसभेत प्रवेश केला. जिल्हा परिषदेचा प्रदीर्घ अनुभव त्यांच्या या विजयाचा पाया ठरला..नव्या पिढीचा उदय म्हणून विलास भुमरे यांचे नावसंदीपान भुमरे यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत विलास भुमरे यांनीही पंचायत समितीच्या सदस्यत्वापासून सुरवात केली. सभापतिपद भूषवल्यानंतर त्यांनी जिल्हा परिषदेत ‘बांधकाम सभापती’ म्हणून मोठी विकासकामे मार्गी लावली. याच कामाच्या जोरावर २०२५ मध्ये त्यांना विधानसभेची उमेदवारी मिळाली आणि ते आमदार म्हणून निवडून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.