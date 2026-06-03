मराठवाडा

Udgir News : पेट्रोल पंपावर पुरवठा बंदची कार्यवाही; अनधिकृत तेल वाटप करत असल्याच्या तक्रारीची दखल

पेट्रोल पंपावर गेल्या काही दिवसापूर्वी ग्राहकांची लाईन असताना ग्राहकांना डिझेल विक्री न करता डिझेल टँकरमध्ये भरून गावोगावी किरकोळ विक्रीसाठी घेवुन जावुन केले विक्री.
petrol pumps closed

petrol pumps closed

esakal

युवराज धोतरे
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उदगीर - इराण-अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर लातूर जिल्ह्यातील उदगीर परिसरात निर्माण झालेल्या पेट्रोल टंचाईमुळे शहर व परिसरातील पेट्रोल पंपावर वाहनधारकांच्या रांगाच रांगा लागत आहेत. या दरम्यान येथील बी आर मुक्कावार पेट्रोल पंपावर डिझेल वाटपात कंपनीचे निकष डावलुन डिजेलघी विक्री केल्याने सात दिवसासाठी त्यांचा डिजेल पुरवठा बंद करण्यात आला आहे.

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