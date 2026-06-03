Udgir News : पेट्रोल पंपावर पुरवठा बंदची कार्यवाही; अनधिकृत तेल वाटप करत असल्याच्या तक्रारीची दखल

उदगीर - इराण-अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर लातूर जिल्ह्यातील उदगीर परिसरात निर्माण झालेल्या पेट्रोल टंचाईमुळे शहर व परिसरातील पेट्रोल पंपावर वाहनधारकांच्या रांगाच रांगा लागत आहेत. या दरम्यान येथील बी आर मुक्कावार पेट्रोल पंपावर डिझेल वाटपात कंपनीचे निकष डावलुन डिजेलघी विक्री केल्याने सात दिवसासाठी त्यांचा डिजेल पुरवठा बंद करण्यात आला आहे..उदगिर येथील भारत पेट्रोलियमच्या बी आर मुक्कावार या पेट्रोल पंपावर गेल्या काही दिवसापूर्वी ग्राहकांची लाईन असताना त्यांनी ग्राहकांना डिझेल विक्री न करता डिझेल त्यांच्याच एका टँकरमध्ये भरून गावोगावी किरकोळ विक्रीसाठी घेवुन जावुन विक्री केले.टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर भारत पेट्रोलियम कंपनीच्या वतीने या गावोगावी विक्री न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही मुक्कावार यांनी विक्री केल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर व तशा तक्रारी कंपनीकडे प्राप्त झाल्याने या पेट्रोल पंपावर सात दिवसासाठी पुरवठा बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे..या टंचाईच्या काळात लातूर जिल्ह्यात प्रथमच उदगीरच्या या पंपावर कारवाई झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. वाहनधारक व शेती मशागती करणारी वाहने दिवसभर कष्ट करून रात्रीच्या वेळी डिझेल साठी रांगा लावत आहेत. त्यामुळे डिझेल मिळवण्यासाठी चांगलीच कसरत करावे लागत असल्याची स्थिती असताना या पेट्रोल पंप चालक आणि तीन हजार लिटर डिझेल कुठे नेऊन विक्री केली? असा प्रश्न शेतकऱ्यातून उपस्थित केला जात आहे..या कार्यामुळे संबंधित पेट्रोल पंप चालकांचे धाबे दणाणले असून शेतकरी व वाहनधारक ग्राहकामध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले आहे अशा प्रकारे तात्काळ कारवाई अनधिकृतपणे डिझेल पेट्रोलची विक्री करण्यास कोणतेही पेट्रोल पंप धजावणार नाहीत, त्यामुळे सर्व पेट्रोल कंपन्यांनी पेट्रोल डिझेलचे वाटप सुरळीतपणे होत असल्याच्या बाबतीत दक्ष रहाणे आवश्यक आहे..प्रतिक्रियायेथील बी आर मुक्कावार पेट्रोल पंपावर गावोगावी वाटप करणारे टँकर भरत असतानाचे व्हिडिओ व्हायरल झाले व संबंधित कंपनीला पाठवण्यात आल्यामुळे कंपनीकडून या पंपाचा डिझेल पुरवठा सात दिवसासाठी बंद करण्यात आला आहे.- राम बोरगावकर, तहसीलदार, उदगीर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.