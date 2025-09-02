Ganesh Festival 2025 : वंदे मातरम् मंडळाची पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव परंपरा; प्रशासनाच्या दुर्लक्षाची खंत

जिंतूर : शहरातील वंदे मातरम् गणेश मित्र मंडळाने मागील चोवीस वर्षाची परंपरा कायम राखत याहीवर्षी पर्यावरण पूरक श्रीगणेश मूर्तीची स्थापना केली.सूप, टोपली, बांबू इत्यादी नैसर्गिक साहित्यापासून साकारलेली मूर्ती गणेशोत्सवाचे आकर्षण ठरत आहे. .अनोखा व स्तुत्य उपक्रम या मंडळाचे विशेष वैशिष्ट्ये असून यातून एक वेगळा सामाजिक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला जातो. मंडळाचे संस्थापाक अध्यक्ष स्व. मुंजाभाऊ रोकडे पाटील यांनी चोवीस वर्षापूर्वी ही संकल्पना अमलात आणली. त्यानुसार हे मंडळ दरवर्षी नैसर्गिक साहित्यापासून तयार केलेल्या 'श्री' च्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करत आहे..दिलीपराव दुधगावकर , गंगाप्रसाद घुगे,अरविंद कटारे सतीश जोरगेवार रमेश अण्णा संगेकर,अमित राठोड, सम्राट अंभोरे,अंकुश चव्हाण,राजेश जोरगेवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडळाचे अध्यक्ष राहुल राऊत, उपाध्यक्ष.रामेश्वर चव्हाण व शिवराज हळदे, गोपाळ रोकडे, राजू हुलगुंडे, व इतर आजी माजी पदाधिकारी, सदस्य, कार्यकर्ते यांच्या मेहनतीने व पुढाकाराने वंदेमातरम् मंडळ दरवर्षी काही तरी नवीन करत असते..परंतु प्रशासनाने मंडळाकडे कधी लक्ष नाही अथवा मंडळाच्या पर्यावरण पूरक या स्तुत्य उपक्रमाची नोंद घेतली नसल्याची खंत मंडळाकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या व सरकारच्या गणेशोत्सव योजना कागदावरच नाहित ना. अशी शंका व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.