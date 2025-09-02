मराठवाडा

Ganesh Festival 2025 : वंदे मातरम् मंडळाची पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव परंपरा; प्रशासनाच्या दुर्लक्षाची खंत

Eco Friendly Ganpati : जिंतूरच्या वंदे मातरम् गणेश मंडळाने यंदाही पर्यावरणपूरक मूर्तीची स्थापना करत चोवीस वर्षांची सृजनशील परंपरा जपली आहे.
Updated on

जिंतूर : शहरातील वंदे मातरम् गणेश मित्र मंडळाने मागील चोवीस वर्षाची परंपरा कायम राखत याहीवर्षी पर्यावरण पूरक श्रीगणेश मूर्तीची स्थापना केली.सूप, टोपली, बांबू इत्यादी नैसर्गिक साहित्यापासून साकारलेली मूर्ती गणेशोत्सवाचे आकर्षण ठरत आहे.

