Ganesh Festival 2025 : पोलिसांच्या आवाहनाला न जुमानता मुरुडमध्ये डीजेच्या तालावर विसर्जन

मुरुड : डी जे मुक्त विसर्जन मिरवणूक करण्याच्या पोलिसांच्या आवाहनाला न जुमानता पोलिसांनी काढलेल्या नोटीशीलाही केराची टोपली दाखवत डॉल्बीचा दणदणात करत मुरूडमध्ये गणेश मंडळांनी विसर्जन मिरवणूक काढली. गणेश मूर्ती विसर्जनानंतर पोलिसांनी डॉल्बी ठाण्यात आणण्यास सुरुवात केल्यामुळे मिरवणुकीत गोंधळ उडाला डॉल्बी वाले सामान घेऊन पळून गेले. यामुळे हजारोंच्या जमावाने ठाण्यासमोर येऊन याचा जाब पोलिसांना विचारला. या प्रकारामुळे काही काळ शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. .लातूर जिल्हा पोलीस प्रशासनातर्फे डॉल्बीमुक्त मिरवणूक काढण्याचे आवाहन केले होते . मात्र मुरुड मध्ये गणेश मंडळांनी आपण बुक केलेल्या डॉल्बीचे डिजिटल चौका चौकात लावून आपली भूमिका स्पष्ट केली . विसर्जन मिरवणुकी पूर्वी दोन दिवस अगोदर पोलिसांनी डॉल्बी न वापरण्याबाबत गणेश मंडळांना नोटीसा दिल्या होत्या. मात्र या नोटीसांना न जुमानता दाखल केलेले गुन्हे अंगावर घेऊ मात्र डॉल्बी लावूनच विसर्जन करण्याची भूमिका गणेश मंडळांनी घेतल्याचे आढळले..सकाळी 11 च्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून मिरवणुकीस सुरुवात झाली. अत्यंत आकर्षक पद्धतीने गणरायाच्या मूर्ती वाहनांमध्ये सजवून मिरवणुकीत सामील झाल्या होत्या. काही गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी पारंपारिक नृत्य प्रकार सादर केले. दीपज्योत गणेश मंडळाने केरळ येथील थय्यम नृत्य प्रकार सादर केला. यासाठी केरळ वरून खास कलाकार बोलावण्यात आले होते. काही गणेश मंडळांनी टाळ मृदंगाच्या तालात नृत्य प्रकार सादर केले. तर काही गणेश मंडळांनी महिला कलाकारांच्या माध्यमातून चित्रपटातील उडत्या गाण्यांच्या चालीवर नृत्य केले. विसर्जन मिरवणुकीत जवळपास सर्वच गणेश मंडळांनी डॉल्बी चा वापर केल्याचे निदर्शनास आले..पोलिसांनी विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या. डी जे , डॉल्बी वाल्यांचे नाव ,मोबाईल नंबर विचारात फोटो घेऊन व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले. रात्री नऊ वाजेपर्यंत डॉल्बीच्या दणदणाटात विसर्जन मिरवणुका सुरू होत्या. विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी कार्यकर्त्यांना जुन्या ग्रामपंचायत जवळ अमर बापू नाडे मित्र मंडळातर्फे तसेच अहिल्यादेवी होळकर चौकात काही तरुण कार्यकर्त्यांनी अल्पोपहाराची व्यवस्था केली होती. सुरुवातीच्या दोन गणपतीचे विसर्जन झाल्यानंतर पोलिसांनी या गणपती समोर गाणे वाजवणारया डॉल्बीधारकांना पोलीस ठाण्यात आणले. ही बातमी विसर्जन मिरवणुकीत समजतात सगळीकडे गोंधळ उडाला..याचगोंधळाचा फायदा घेऊन डॉल्बीवाल्यांनी आपले सामान घेऊन फळ काढण्या सुरुवात केली. पोलिसांनीच डॉल्बी घेऊन गेले असे समजून गणेश मंडळाचे कार्यकर्ते पोलीस ठाण्यासमोर आले. जवळपास दोन ते तीन आजारांचा जमा पोलीस ठाण्यात आला. विसर्जन मिरवणूक जागेवरून हलणार नाही अशी भूमिका काही कार्यकर्त्यांनी घेतल्या मात्र पोलिसांनी आम्ही कोणालाही मिरवणूक थांबवण्यास सांगितलेले नाही विसर्जन होईपर्यंत आम्ही कोणालाही डॉल्बी बंद करण्यास सांगणार नाही असे सांगितल्यानंतर गणेश मंडळाचे कार्यकर्ते परत गेले मात्र तोपर्यंत डॉल्बी वाले आपले सामान घेऊन निघून गेले होते यामुळे गणेश मंडळांची निराशा झाली. .आवाजच नसल्यामुळे गणेश मंडळांना आपले पारंपरिक खेळ दाखवत आले नाहीत. यामुळे मंडळांच्या कार्यकर्त्यांची तसेच डॉल्बीच्या तालावर नाचणाऱ्यांची प्रचंड निराशा झाली. एका गणेश मंडळाची मात्र डॉल्बी जागेवरच असल्यामुळे त्या डॉल्बीच्या सहकार्याने सर्वच गणेश मंडळांनी आपापल्या गणरायाचे विसर्जन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.