Ganesh Festival 2025 : पोलिसांच्या आवाहनाला न जुमानता मुरुडमध्ये डीजेच्या तालावर विसर्जन

Murud Ganesh Visarjan 2025 : पोलीसांच्या डॉल्बीमुक्त मिरवणुकीच्या आवाहनाला धुडकावून मुरुडमधील गणेश मंडळांनी डॉल्बीच्या गजरात विसर्जन करताच वातावरणात काहीकाळ तणाव निर्माण झाला.
मुरुड : डी जे मुक्त विसर्जन मिरवणूक करण्याच्या पोलिसांच्या आवाहनाला न जुमानता पोलिसांनी काढलेल्या नोटीशीलाही केराची टोपली दाखवत डॉल्बीचा दणदणात करत मुरूडमध्ये गणेश मंडळांनी विसर्जन मिरवणूक काढली. गणेश मूर्ती विसर्जनानंतर पोलिसांनी डॉल्बी ठाण्यात आणण्यास सुरुवात केल्यामुळे मिरवणुकीत गोंधळ उडाला डॉल्बी वाले सामान घेऊन पळून गेले. यामुळे हजारोंच्या जमावाने ठाण्यासमोर येऊन याचा जाब पोलिसांना विचारला. या प्रकारामुळे काही काळ शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

