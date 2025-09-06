मराठवाडा

Ganesh Festival 2025 : केज पोलिसांची डीजे विरोधात कारवाई; गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी पारंपारिक वाद्यांचा आग्रह

DJ Free Festival : केज पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार डीजेवर कारवाई करत पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात गणेश मिरवणूक साजरी करण्याचे आवाहन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
केज : सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी डीजे मुक्त वातावरणात पारंपारिक वाद्यांच्या तालावर गणरायांची मिरवणूक काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यातच शहरातून जाणाऱ्या एका डीजे असलेल्या वाहनास थांबवून केज पोलीसांनी शनिवारी (ता.०६) कारवाई केली. यापुढे धार्मिक सण-उत्सव हे डीजे व ध्वनिप्रदूषण मुक्त वातावरणात पारंपारिक वाद्यांच्या गजरात साजरे करण्याचे आवाहन पोलीस निरीक्षक स्वप्नील उनवने यांनी केले.

