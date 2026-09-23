Ganeshotsav News: डॉलरच्या हाराने सजली श्री त्रिशूल मंडळाची गणेशमूर्ती!

उस्मानपुरा: गणेशोत्सवात गणरायांची सजावट आणि आरास यामध्ये दरवर्षी नवनवीन कल्पना पाहायला मिळतात. उस्मानपुऱ्यातील पीर बाजार कॉर्नर, येथील श्री त्रिशूल गणेश मंडळाने यंदा आपल्या गणरायाला चक्क अमेरिकन डॉलरच्या नोटांचा आकर्षक हार अर्पण करून अनोखी सजावट केली आहे. तब्बल १३६ अमेरिकन डॉलरच्या नोटांचा हा हार गणरायाच्या गळ्यात सजला असून, त्याने दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे..अमेरिकन डॉलरच्या नोटांचा वापर करून तयार करण्यात आलेला हा हार गणरायाच्या सजावटीचे विशेष आकर्षण ठरत आहे. या १३६ डॉलरची भारतीय चलनातील किंमत आजच्या विनिमय दरानुसार सुमारे १२ ते १२.५ हजार रुपये इतकी आहे. पारंपरिक भक्तीला अनोख्या कल्पनेची जोड देत मंडळाने साकारलेला हा हार पाहण्यासाठी भाविकांमध्ये उत्सुकता आहे. श्री त्रिशूल गणेश मंडळाची स्थापना १९७४ मध्ये झाली असून, यंदा मंडळाचे ५३ वे वर्ष आहे. .गेल्या अनेक वर्षांपासून गणेशोत्सवाबरोबरच विविध सामाजिक उपक्रम राबवून मंडळाने सामाजिक बांधिलकी जपली आहे. विशेष म्हणजे मंडळाकडून केवळ मित्रपरिवाराकडूनच वर्गणी घेतली जाते. त्यातून गणेशोत्सवाचा खर्च आणि सामाजिक उपक्रमांचे नियोजन केले जाते. गणेशोत्सवाच्या काळात मंडळाच्या वतीने दररोज मोठ्या प्रमाणावर अन्नदान केले जाते. गणरायाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसह गरजू नागरिकांनाही या उपक्रमाचा लाभ मिळतो. त्यामुळे धार्मिक उत्सवाबरोबरच सेवा कार्यालाही मंडळाने महत्त्व दिले आहे..अनाथ मुलांसोबत आनंदाचा उत्सवमंडळाच्या सामाजिक उपक्रमांमध्ये अनाथाश्रमातील मुलांसाठी राबविला जाणारा उपक्रम विशेष उल्लेखनीय आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून मंडळाच्या वतीने अनाथाश्रमातील मुलांना गणेशोत्सवात मंडळात आमंत्रित केले जाते. त्यांच्यासाठी प्रेमाने जेवणाची व्यवस्था केली जाते. तसेच प्रत्येक मुलाला भेटवस्तू देऊन त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलविण्याचा प्रयत्न केला जातो. गणेशोत्सव हा केवळ पूजा-अर्चेपुरता मर्यादित न राहता सेवा, सामाजिक बांधिलकी आणि माणुसकीचा उत्सव व्हावा, या उद्देशाने मंडळ विविध उपक्रम राबवत आहे. यंदाचा डॉलरचा हार हा भक्तीतील वेगळेपण दाखविणारा आकर्षणबिंदू ठरला असला, तरी सामाजिक कार्याची परंपरा हीच मंडळाची खरी ओळख आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.