मराठवाडा

Ganeshotsav News: डॉलरच्या हाराने सजली श्री त्रिशूल मंडळाची गणेशमूर्ती!

Trishul Ganesh Mandal Usmanpura: उस्मानपुऱ्यातील श्री त्रिशूल गणेश मंडळाने गणरायाला १३६ अमेरिकन डॉलरच्या नोटांचा आकर्षक हार अर्पण केला असून, अनोख्या सजावटीसोबत अन्नदान आणि सामाजिक उपक्रमांतून सेवा कार्यालाही महत्त्व दिले आहे.
Trishul Ganesh Mandal Usmanpura:

Trishul Ganesh Mandal Usmanpura:

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सकाळ वृत्तसेवा
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उस्मानपुरा: गणेशोत्सवात गणरायांची सजावट आणि आरास यामध्ये दरवर्षी नवनवीन कल्पना पाहायला मिळतात. उस्मानपुऱ्यातील पीर बाजार कॉर्नर, येथील श्री त्रिशूल गणेश मंडळाने यंदा आपल्या गणरायाला चक्क अमेरिकन डॉलरच्या नोटांचा आकर्षक हार अर्पण करून अनोखी सजावट केली आहे. तब्बल १३६ अमेरिकन डॉलरच्या नोटांचा हा हार गणरायाच्या गळ्यात सजला असून, त्याने दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

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