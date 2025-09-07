Ganesh Visarjan 2025 : अंबडनगरीत ढोल, ताशांच्या गजरात व गुलालांची उधळण करत लाडक्या गणरायाला निरोप

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबडनगरीत आपल्या लाडक्या गणरायाला निरोप देण्यासाठी गणेश मंडळाचे पदाधिकारी, सदस्य व भक्त शनिवारी (ता.6) सकाळपासून सज्ज झाले होते. आरती, महाप्रसाद वाटप, वाहनाची सजावट,ढोल, ताशा, लेझिम पथकसह आदीचे नियोजन करत दुपारी चार वाजेनंतर मिरवणुकीला वाजत गाजत सुरुवात झाली. रात्री उशिरा पर्यंत मिरवणूक सूरू होती. बाळानगर व शहीद भगतसिंग गणेश मंडळाच्या वतीने महीला, युवती, युवक व बालकांना सहभागी करत सुंदर लेझिम पथक बसवीत शहराचे लक्ष वेधून घेतले. .अत्यंत शांततामय वातावरणात शहरातील गणेश मंडळाने ढोल, ताशाच्या गजरात, गुलालांची उधळण करत लेझिम पथक हातात काठी व भगवी पताका घेऊन बहारदार नृत्य केले. लहान मुलांपासुन ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत अनेकांनी ठेका धरत शहरवासीयांचे लक्ष वेधून घेतले. गणेश मंडळाने संपुर्ण 6शहरातुन वाजत गाजत व गुलालांची उधळण करत शांततेत मिरवणूक काढली.उपविभागीय पोलीस अधिकारी सिध्देश्वर धुमाळ व पोलिस निरिक्षक संतोष घोडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. गणरायांचे विसर्जन पालिकेच्या विहिरीत करण्यात आले. यासाठी पालिका प्रशासक मनोज उकिरडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्मचारी याठिकाणी सेवेसाठी तैनात करण्यात आले होते..शहरात हिंदू - मुस्लिम एकात्मतेचे घडले दर्शन: शहरात शनिवारी आपल्या लाडक्या गणरायाला निरोप देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत मुस्लिम बांधव सहभागी झाले होते.यामुळे शहरात एकात्मतेचे दर्शन घडले आहे. शहरात नेहमीच शांतता व सामाजिक सलोखा पाहण्यासाठी मिळतो..शहरातील मिरवणुकीने गणरायांचे विसर्जन करण्यासाठी जाणाऱ्या प्रत्येक गणेश मंडळाचे स्वागत करत पदाधिकारी यांना फेटा बांधून, सन्मानचिन्ह देऊन आमदार तथा भाजपाचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष नारायण कुचे यांचे हस्ते सत्कार करण्यात आला.याचबरोबर सामाजिक, सेवाभावी कार्यकर्ते, उत्कृष्ठ काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी, उद्योजक, व्यवसायिक यांचाही सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष दीपकसिंह ठाकूर,औदुंबर बागडे, देवीदास कुचे,तालुकाध्यक्ष प्रदीप पवार,शहराध्यक्ष सौरभ कुलकर्णी, विठ्ठलसिंग राजपूतसह आदींची प्रमुख उपस्थिती होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.