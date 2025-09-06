Ganpati Festival 2025 : मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या कायगाव येथील गोदावरी नदी पुलावर गणरायाला निरोप

जमील पठाणकायगाव : मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या जुने कायगाव (ता.गंगापूर) (जिल्हा छत्रपती संभाजी नगर) येथील गोदावरी नदी पुलावरून गणेश विसर्जनासाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेकडो गणेश भक्तांनी .अनंत चतुर्दशीला प्रचंड गर्दी केली होती. 'गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर ' या अशी घोषणा देत मंगलमय वातावरणात गुळालाच्या उधळण करीत पारंपरिक वाद्यच्या गजरात शेकडो गणेशमूर्तीचे विसर्जन शनिवारी (ता.६)सकाळ पासून सुरू झाले होते.गणेश विसर्जन दरम्यान अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस प्रशासनाने कडक बंदोबस्त ठेवला होता.येथील रामेश्वर मंदिर परिसरात ,तसेच गोदावरी पुलावरून मोठ्या भक्तिमय जल्लोषाच्या वातावरणात "श्री" ची मनोभावे पूजा आरती करून विसर्जन करण्यात येत आहे.अहिल्यानगर, नेवासा, छत्रपती संभाजीनगर, पंढरपूर, बजाजनगर, वाळूज एमआयडीसी,गंगापूर, कायगाव व तालुक्यातील ग्रामीण भागातून गणेश विसर्जन साठी हजारो भाविकांनी गर्दी केली होती..जीवन रक्षक दलाकडून गणेश मूर्तीचे विसर्जनगोदावरी नदी पाण्यात होडी, स्पीड बोट मशीन आणि जीवरक्षक दल गणेश मूर्ती विसर्जनासाठी अहोरात्र कार्यरत होते. गणेश मंडळ आणि गणेश भक्तांनी आपल्या लाडक्या गणरायाची आरती पूजा करून येथील टेबलावर मूर्ती ठेवत होते. स्वयंसेवक त्या घेऊन नदी पात्रात विसर्जन करत होते. तर मोठ्या गणेश मूर्ती क्रेन च्या सहाय्याने होडीत ठेवून थेट वाहत्या नदी पात्रात विसर्जन करण्यात येत होते. विसर्जन ठिकाणी गर्दी,गोंधळ होऊ नयेत म्हणून कडक पोलीस बंदोबस्त होता. तसेच भव्यदिव्य विद्युतरोषणाई आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे ची विसर्जनस्थळी नजर होती..उपविभागीय अधिकारी डॉ.अरुण जऱ्हाड यांचे लक्षवैजापूर ,गंगापूरचे उपविभागीय अधिकारी डॉ.अरुण जऱ्हाड हे सर्व गणेश विसर्जन ठिकाणी भेट देऊन परिस्थिती वर लक्ष ठेवून होते.वेळोवेळी विसर्जनाची अपडेट घेत होते. तसेच उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ.निलेश पालवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक कुमारसिंग राठोड यांनी कडक बंदोबस्त ठेवून छान नियोजन केले.नायब तहसीलदार सचिन वाघमारे,तलाठी ब्रिजेश पारवे तसेच गंगापूर नगर परिषद, महावितरण, अग्निशमन दल, भेंडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी, तत्पर आरोग्य सेवा देण्यासाठी तळ ठोकून होते. विशेष म्हणजे जुने कायगाव रामेश्वर मंदिर देवस्थान समिती,कायगाव ग्रामपंचायतचे सरपंच ,उपसरपंच, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य,ग्रामपंचायत अधिकारी, जीवनरक्षक दल आणि स्वयंसेवक गावकरी यांनी नियोजनात पुढाकार घेऊन गणेश विसर्जन यशवी केली..निर्माल्यचे संकलश्री देवगड संस्थान चे महंत गुरुवर्य भास्करगिरीजी महाराज ,राष्ट्रीय धर्माचार्य डॉ.जनार्धन मेटे महाराज, कायगावचे तत्कालीन तलाठी सतीश क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झालेले गोदावरी बचाव स्वच्छता अभियान सालाबादप्रमाणे या ही वर्षी गणेश विसर्जनात प्राधान्याने राबविण्यात आले.रामेश्वर मंदिर संस्थान, कायगाव ग्रामपंचायत ,स्वयंसेवक ग्रामस्थ,जीवनरक्षक दलचे युवक, गंगापूर नगर परिषद यांनी या उपक्रमात उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवला. त्यातून तीन टँकटर टेलर निर्माल्य संकलन केले..दैनिक सकाळच्या उपक्रमाचे कौतुकगणेश विसर्जन दरम्यान अहोरात्र बंदोबस्त करणाऱ्या पोलिसांना सकाळ मध्यम समूहाकडून शेंगदाणा चिक्की,पाणी बॉटल हा पौष्टिक आहार देण्यात आला. पोलीस ,होमगार्ड आणि ग्रामस्थ भाविकांनी सकाळच्या या स्तुत्य उपक्रमाचे कौतुक,आभार व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.