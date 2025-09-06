मराठवाडा

Ganpati Festival 2025 : मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या कायगाव येथील गोदावरी नदी पुलावर गणरायाला निरोप

Ganesh Visarjan 2025 : गोदावरी पुलावर हजारो गणेश भक्तांनी पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात, गुळालाच्या उधळणीसह, गणरायाला भक्तिभावाने निरोप दिला.
जमील पठाण
जमील पठाण

कायगाव : मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या जुने कायगाव (ता.गंगापूर) (जिल्हा छत्रपती संभाजी नगर) येथील गोदावरी नदी पुलावरून गणेश विसर्जनासाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेकडो गणेश भक्तांनी

