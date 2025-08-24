Ganpati Celebration: गणेशोत्सवासाठी रोषणाईचा झगमगाट; सजावटीच्या विविध वस्तू भाविकांचे वेधताहेत लक्ष

जालना : गणेशोत्सवाला अवघे चार दिवस शिल्लक आहेत. लाडक्या बाप्पाचे स्वागत करण्यासाठी विविध वस्तूंनी बाजारपेठा सजल्या असून, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंसह विद्युत रोषणाईसाठीच्या माळाही दाखल झाल्या आहेत. सजावटीच्या विविध वस्तू भाविकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत..गणेशोत्सवात सजावट आणि आरास करण्यासाठी लायटिंगचा आवर्जून वापर केला जातो. त्यासाठी लागणाऱ्या रंगीबेरंगी, देशी-विदेशी आकर्षक लायटिंग बाजारात आल्या आहेत. यावर्षी यूएसबी लाइटच्या माळांना भाविकांकडून अधिक मागणी आहे. .आकर्षक लायटिंग खरेदी करण्यासाठी गणेश मंडळांसह घरात बसविणाऱ्या भाविकांनी बाजारपेठेत गर्दी केली आहे. दरम्यान, बाजारात विविध प्रकारच्या आणि आकर्षक लायटिंग विक्रीसाठी आल्या आहेत..यामध्ये पारंपरिक माळा, इलेक्ट्रॉनिक दिवे तोरण, झाडांच्या फुलमाळा, झाडांचे वेल, झुंबर, फुले, लाइट फोकस, रंगीबेरंगी लेझर लाइट्स, समई, निरंजन, पणत्या माळा, मोदक, रंगीबेरंगी लाइटची फुले, पणत्यातील गणपती, चक्री लाइट, फिरते लाइट्स, थ्रीडी लाइट्स, डिस्को लाइट, विद्युत लाइट, विद्युत पडदे अशा विविध १०० ते १५० प्रकारच्या लायटिंग विक्रीसाठी आल्या आहेत..विविध लायटिंगच्या किमतीयूएसबी लायटिंग : १०० ते १००० रुपयेएलईडी लाइट माळा : १०० ते ४०० रुपयेएलईडी समई, माळा, पणत्या, दिवे : प्रत्येकी २५० रुपयेलेझर लायटिंग : २५० ते ८०० रुपये.Latur Airport: पंधरा वर्षांपासून बंद असलेले लातूर विमानतळ आता ‘एमएडीसी’च्या ताब्यात; नागरिकांना उड्डाणाची नवी आशा.गौरी, गणेशोत्सवात सजावट, आरास करण्यासाठी रोषणाईचा वापर होतो. त्यामुळे नव्याने आलेल्या आकर्षक लायटिंग खरेदीवर भाविकांचा भर आहे. घरगुती, मंडळासाठी लागणाऱ्या मोठ्या लायटिंग सध्या बाजारामध्ये उपलब्ध आहेत. कॉपरच्या किमती वाढल्याने किमतीही वाढल्या. मात्र, ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद आहे. - रूपेश झुंगे, व्यावसायिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.