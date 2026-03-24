Hingoli News: रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडले; गंगाखेडमध्ये प्रवाशांना बसतोय आर्थिक फटका

गंगाखेड: रेल्वेचे वेळापत्रक वारंवार कोलमडत असल्याने प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसत असून, प्रवाशांत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून गंगाखेड रेल्वेस्थानकातून प्रवासी रेल्वे उशिरा धावत असल्याने परभणीतून दुसऱ्या गाडीचे रिझर्वेशन केलेली रेल्वे मिळत नसल्याने प्रवाशांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. .गंगाखेड रेल्वेस्थानकातून सकाळी छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी येथे जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या लक्षणीय आहे. पहाटे पाच वाजून दहा मिनिटांनी सुटणारी परळी-आदिलाबाद रेल्वे परभणी येथे रेल्वेच्या वेळापत्रकानुसार जनशताब्दी रेल्वेच्या अगोदर पोचते. प्रवाशांना परभणी येथून जालना, छत्रपती संभाजीनगर येथे कामानिमित्त वेळेत जाता यावे यासाठी प्रवाशी जनशताब्दी रेल्वेचे रिझर्वेशन करतात.परंतु गंगाखेड स्थानकावर परळी-आदिलाबाद रेल्वे थांबवली जाते. प्रवाशांना पुढील रेल्वेचे केलेले रिझर्वेशन अनेकवेळा वाया जाते..यामुळे प्रवाशांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. रेल्वे प्रशासनाकडून याबाबत ठोस उपाययोजना करण्यात येत नसल्याने प्रवाशांत नाराजीचे वातावरण आहे. वेळापत्रक सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने कराव्यात अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे. रेल्वेचे वेळापत्रक नियमित न राहिल्यास प्रवाशांचा विश्वास कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. प्रवासी रेल्वेपेक्षा मालगाडीला प्राधान्य दिले जाते. मालगाडीमुळे हजारो प्रवाशांना आर्थिक भुर्दंडासह मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.."मुंबई येथे न्यायालयीन कामानिमित्त जाण्यासाठी जनशताब्दी गाडीचे रिझर्वेशन केले होते. जनशताब्दी गाडी पकडण्यासाठी मी गंगाखेड स्थानकातून सकाळी परभणी येथे जाण्यासाठी निघालो. परंतु गाडी रेल्वेस्थानकात थांबवण्यात आल्याने माझे रिझर्वेशन वाया जाण्याची शक्यता आहे."-संतोष श्रीमंगले, न्यायालयीन कर्मचारी."परळी ते आदिलाबाद रेल्वेला परभणी येथून जनशताब्दी रेल्वे सोमवारी कनेक्टिंग असल्याने रिझर्वेशन केले. परंतु गंगाखेड स्थानकातच रेल्वे थांबून घेण्यात आल्याने मला मानसिक त्रास झाला."- समृद्धी वाघमारे, प्रवासी.