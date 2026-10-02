Gangapur News: गंगापूर खरेदी-विक्री संघाच्या ६५ व्या सभेत महत्त्वपूर्ण ठराव; अशोक पाटील डोणगावकर यांचे नाव देण्यास एकमत, १३० सभासदांच्या सूचनेनंतर निर्णय

-रामेश्वर अमृतेगंगापूर: गंगापूर तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघ मर्यादित संघाची ६५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संस्थेचे मुख्य कार्यालयात अत्यंत उत्साहात आणि खेळीमेळीच्या वातावरणात ता.३० बुधवार रोजी पार पडली. संस्थेचे सभापती बद्रीनाथ बाराहाते यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत संस्थेस दिवंगत मा. मंत्री तथा आमदार अशोक पाटील डोणगावकर यांचे नाव देण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण ठराव सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आला..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.सभेच्या सुरवातीला संस्थेच्या वतीने मान्यवरांचा स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर व्यवस्थापक आर. टी. जाधव यांनी गतवर्षीच्या इतिवृत्ताचे वाचन केले ज्यास सर्व सभासदांनी एकमुखाने मंजुरी दिली.या वार्षिक सभेत संस्थेच्या सुमारे १३० सभासदांनी स्वर्गीय माजी मंत्री अशोक पाटील डोणगावकर यांचे नाव संस्थेस देण्याबाबत लेखी अर्ज व सूचना दिल्या होत्या. .सभेदरम्यान संस्थेचे सभासद ज्ञानेश्वर वाघचौरे यांनी यासंदर्भातील ठराव मांडला, तर या ठरावास बबनराव म्हस्के यांनी अनुमोदन दिले. उपस्थित सर्व सभासदांनी हात वर करून या ठरावाला एकमुखाने मान्यता दर्शवली.सभेच्या शेवटी उपस्थित सभासदांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना व शंकांना व्यवस्थापनाच्या वतीने सभापती बद्रीनाथ बाराहाते यांनी उत्तरे दिली..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.\rयावेळी उपसभापती कृष्णा एडके, संचालक लक्ष्मण भुसारे, सुभाष धोत्रे, भाऊसाहेब बाराहाते, राजाभाऊ दंडे, ज्ञानेश्वर म्हस्के, रामभाऊ धोत्रे, जनार्दन घनघटे, नानाभाऊ जगताप, सारंगधर जाधव, बालचंद जाधव, निर्मलाबाई शिवाजी बोडखे, ज्योती संदीप कानडे, नारायण सोलंकर तसेच सभासद सोपानराव देशमुख, भागवतराव काळे, दुशिंग, मोहनराव खंडागळे, श्रीमंत चापे, दिलीप दंडे, प्रेमसिंग राजपूत, विनायक गोटे यांच्यासह मोठ्या संख्येने सभासद उपस्थित होते.कार्यक्रमाच्या शेवटी संस्थेचे व्यवस्थापक आर. टी. जाधव व अजीम मुक्ताद शेख यांनी उपस्थित सर्वांचे आभार मानले आणि राष्ट्रगीताने सभेची सांगता करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.