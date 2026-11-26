रामेश्वर अमृतेगंगापूर : शासकीय कामासाठी रस्ता मोकळा करून देण्याची कारवाई सुरू असताना शासकीय अधिकारी व पोलिसांच्या कामात अडथळा आणुन पोलिस कर्मचाऱ्याला दगड फेकून मारल्याप्रकरणी तिघांना जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने कारावासाची शिक्षा सुनावली. हा निकाल गुरुवार ता. २६रोजी जाहीर करण्यात आला.सिरजगाव ता. गंगापूर येथे मंडळ अधिकारी व पोलिस कर्मचारी शासकीय कामानिमित्त रस्ता मोकळा करून देण्याची कारवाई करीत होते. त्यावेळी आरोपींनी जेसीबी वाहनासमोर येत दमदाटी व हुज्जतबाजी करून कारवाईत अडथळा निर्माण केला. .तलाठी व मंडळ अधिकारी समजावून सांगत असतानाही आरोपी राहुल काकडे याने पोलिस उपनिरीक्षक प्रमोद काळे यांच्यावर दगड फेकून मारला. यात काळे यांच्या डाव्या खांद्याला दुखापत झाली होती. याप्रकरणी तलाठी आफरीन अफजल पटेल यांच्या फिर्यादीवरून गंगापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.या प्रकरणात सतीश भाऊसाहेब काकडे, राहुल बापूसाहेब काकडे आणि ताराबाई पाटीलबा काकडे सर्व रा. सिरजगाव यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटला चालविण्यात आला..जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राहुल आण्णासाहेब शिंदे यांच्या न्यायालयाने कलम ३५३ अन्वये दोन वर्षे कारावास व तीन हजार रुपये दंड, कलम तीन वर्षे कारावास व तीन हजार रुपये दंड एक वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली.सरकारी पक्षातर्फे ॲड. कृष्णा एस. गंडे यांनी काम पाहिले. तपास पोलिस उपनिरीक्षक ए. सी. कुंभार यांनी केला. गंगापूर पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी पोलिस निरीक्षक सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस अंमलदार ए. के. शेख यांनी न्यायालयीन कामकाजात पैरवी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.