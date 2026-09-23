Gangapur Fake Robbery: हात-पाय बांधून आणि चाकूने किरकोळ जखमा करून रचला चोरीचा बनाव; गंगापूर पोलिसांनी काही तासांत उलगडा केला

गंगापूर: गंगापूर येथील भारत फायनान्शियलच्या शाखेअंतर्गत असलेल्या ग्राहकांकडून वसूल केलेली ६८ हजार ५६ रुपयांची रोख रक्कम लांबवण्यासाठी ता.२१ सप्टेंबरच्या संध्याकाळी कटानुसार मित्रांनीच किरणचे हात-पाय बांधले, शर्ट फाडला आणि चाकूने किरकोळ जखमा करून चोरीचा खोटा बनाव रचणाऱ्या फिल्ड असिस्टंटचा)आणि त्याच्या दोन मित्रांचा गंगापूर पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे.याप्रकरणी गंगापूर पोलीस ठाण्यात तिघांच्या विरोधात मंगळवारी रात्री एक वाजता गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी संशयित आरोपींचा बनाव अवघ्या काही तासांत उघडकीस आणला आहे.भारत फायनान्शियलचे गंगापूर शाखा व्यवस्थापक योगेश तुळशीराम गिते रा.समतानगर,गंगापूर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हा प्रकार समोर आला आहे.कंपनीत.फिल्ड असिस्टंटचा म्हणून कार्यरत असलेला किरण पंढरीनाथ वैरागर (रा.पानसलाना,ता.नेवासा,जि.अहिल्यानगर; ह.मु. गंगापूर) हा सोमवारी नेहमीप्रमाणे लासूर भागात महिला सदस्यांकडून कर्जाचे हफ्ते वसूल करण्यासाठी गेला होता.सायंकाळी ७:२८ वाजेच्या सुमारास शाखा व्यवस्थापकांनी किरणशी संपर्क साधला असता त्याने मी आयडीयल स्कूलजवळ आलो असून १० मिनिटांत ऑफिसला येतो असे सांगितले.मात्र त्यानंतर त्याचा मोबाईल बंद आला.किरणचा शोध घेत असतानाच रात्री १०:०८ वाजेच्या सुमारास एका अज्ञात व्यक्तीने शाखा व्यवस्थापक गिते यांना फोन करून माहिती दिली की लासूर ते गंगापूर रस्त्याच्या कडेला किरण वैरागर याचे हात-पाय बांधलेल्या अवस्थेत असून तो जखमी आहे.आम्ही पोलिसांना माहिती दिली आहे.'घटनास्थळी व पोलीस ठाण्यात किरणची पाहणी केली असता,त्याच्या डाव्या हाताच्या दंडावर,छातीवर व पाठीवर चाकूच्या जखमा होत्या आणि शर्ट फाटलेला होता..PhonePe Transaction : ‘फोन पे’ व्यवहार अन् कापडाच्या तुकड्याने उघडला पाच लाखांच्या चोरीचा सुगावा!, कोल्हापुरातील घटना.किरणने पोलिसांनी व व्यवस्थापकाला सांगितले की चार अनोळखी इसमांनी त्याला अडवून,शेतात नेऊन चाकूने वार केले आणि ६८ हजार ०५६ रुपयांची रोकड व मोबाईल लुटून नेला.किरणने दिलेल्या माहितीवर शाखा व्यवस्थापक व पोलिसांना संशय आला.पोलिसांनी त्याची सखोल व तांत्रिक चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.मित्र रवी ज्ञानदेव दरंदले (रा. शनिशिंगणापूर, ता.नेवासा) याला पैशांची अडचण असल्याने किरणने वसुलीची रक्कम हडप करून जबरी चोरीचा बनाव रचण्याचा कट आखला होता.या कटात आकाश साहेबराव हटकर (रा.शनिशिंगणापूर) हा देखील सामील झाला.त्यानुसार २१ सप्टेंबरच्या रात्री लासूर मार्गावरील शिंदेवाडी फाट्याजवळील शेतात नेऊन रवी व आकाश यांनी किरणचे हात-पाय दोरीने बांधले,तोंडाला रुमाल बांधला आणि चाकूने किरणच्या शर्टवर व अंगावर सौम्य वार करून दुखापत केली.त्यानंतर ६८ हजार ०५६ रुपयांची रोकड आणि मोबाईल घेऊन दोघे पसार झाले..गंगापूर पोलिसांत गुन्हा दाखलफायनान्स कंपनीच्या रकमेचा अपहार करणे,कंपनीची आर्थिक फसवणूक करणे आणि पोलिसांना खोटी माहिती देऊन दिशाभूल करणे याप्रकरणी किरण पंढरीनाथ वैरागर,रवी ज्ञानदेव दरंदले,आकाश साहेबराव हटकर या तिघांविरुद्ध गंगापूर पोलीस ठाण्यात मंगळवारी रात्री १ वाजता गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.सदरील कारवाई उपविभागीय पोलीस अधिकारी जान्हवी शेखर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोनि सलीम चाऊस,सहपोनि विनायक पाटील,पोउपनि विश्वजित फर्ताडे,पोअं विजय पाखरे,नरवडे,सातपुते यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.