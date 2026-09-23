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Gangapur Fake Robbery: हात-पाय बांधून आणि चाकूने किरकोळ जखमा करून रचला चोरीचा बनाव; गंगापूर पोलिसांनी काही तासांत उलगडा केला

Gangapur Fake Robbery, ₹68,056 Cash, Field Assistant: गंगापूरमध्ये ग्राहकांकडून वसूल केलेली ६८ हजार ५६ रुपयांची रोकड लांबवण्यासाठी फिल्ड असिस्टंटने दोन मित्रांच्या मदतीने चोरीचा बनाव केल्याचे पोलिस तपासात समोर आले.
Gangapur Fake Robbery

Gangapur Fake Robbery

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गंगापूर: गंगापूर येथील भारत फायनान्शियलच्या शाखेअंतर्गत असलेल्या ग्राहकांकडून वसूल केलेली ६८ हजार ५६ रुपयांची रोख रक्कम लांबवण्यासाठी ता.२१ सप्टेंबरच्या संध्याकाळी कटानुसार मित्रांनीच किरणचे हात-पाय बांधले, शर्ट फाडला आणि चाकूने किरकोळ जखमा करून चोरीचा खोटा बनाव रचणाऱ्या फिल्ड असिस्टंटचा)आणि त्याच्या दोन मित्रांचा गंगापूर पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे.याप्रकरणी गंगापूर पोलीस ठाण्यात तिघांच्या विरोधात मंगळवारी रात्री एक वाजता गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी संशयित आरोपींचा बनाव अवघ्या काही तासांत उघडकीस आणला आहे.भारत फायनान्शियलचे गंगापूर शाखा व्यवस्थापक योगेश तुळशीराम गिते रा.समतानगर,गंगापूर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हा प्रकार समोर आला आहे.कंपनीत

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