Gangapur Loadshedding: गंगापूर तालुक्यात इमर्जन्सी लोडशेडिंगचा कहर; विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात, शेतकरी संतप्त

कायगाव : टॉर्चच्या उजेडात डोळे चोळत अभ्यास करणारी मुले, उकाडा आणि डासांमुळे रात्रभर तळमळणारे वृद्ध, आणि स्वयंपाकासाठीही उजेड नसलेली घरे... गंगापूर तालुक्यातील गणेशवाडी ३३ केव्ही वीज उपकेंद्रांतर्गत शेतवस्त्यांवर २ सप्टेंबरपासून सुरू असलेल्या इमर्जन्सी लोडशेडिंगने जनजीवन विस्कळीत झाले असून विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भविष्य अक्षरशः अंधारात ढकलले आहे. त्यामुळे महावितरणविरोधात नागरिकांत प्रचंड संताप आहे..सायंकाळ, रात्र आणि पहाटे सिंगल फेज व थ्री फेज पुरवठा बंद केला जात असल्याने पिण्याच्या पाण्याचे वॉटर फिल्टरही बंद राहत आहेत. यापूर्वी १३ जुलैपासून इजी फीडरवर फटका बसला होता, आता पुन्हा तोच प्रकार सुरू झाला आहे..गेल्या अनेक वर्षांपासून वाडी-वस्तीवर कार्यान्वित असलेल्या सिंगल फेज योजनेचा व्होल्टेज बुधवार (ता. २) पासून वीज वितरण कंपनीने कमी केला आहे. त्यामुळे वीज आल्यावरही पंखे, दिवे व्यवस्थित चालत नाहीत. कमी व्होल्टेजमुळे प्रकाश नीट पडत नसल्याने मंद प्रकाशात मुलांना अभ्यासात अडचणी येत आहेत. मुले मेणबत्तीच्या उजेडात अभ्यास करत असून, सराव परीक्षा जवळ आल्याने त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. वीज नसल्याने मोबाईल चार्जिंगची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे..गोदावरी, शिवना नदीकाठच्या परिसरात बिबट्याचा वावर असताना वीज गायब राहत असल्याने भीतीचे वातावरण आहे. रात्री बिबट्याची दहशत व सर्पदंशाचा धोका यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. डास, मच्छरांच्या त्रासामुळे आरोग्यही धोक्यात आले आहे. वीज नसताना मृत्यू झाल्यास मोबाईलच्या टॉर्चच्या उजेडात अंत्यसंस्कार करावे लागत असल्याचे नागरिक सांगतात. शहरात वीज पण वस्तीवरच अंधार का, असा आक्रमक सवाल शेतकरी विचारत आहेत..कधी कधी परमिट, फॉल्ट कामाच्या निमित्ताने थ्री फेज वीजेचा लपंडाव सुरू असल्याने कृषीपंप सुरळीत चालत नाहीत. पावसाने उघडीप दिल्याने पाण्याअभावी पिके सुकू लागली असून विजेअभावी दुहेरी फटका बसत आहे. गोदाकाठच्या भागात पाणी असूनही वीज टिकत नसल्याने शेतकरी हैराण झाला असून जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्नही बिकट बनला आहे. सिंगल फेज चा व्होल्टेज वाढून ती पूर्वीप्रमाणे अखंडित कार्यन्वित करावी आणि रात्री-अपरात्री इमर्जन्सी लोडशेडिंग तात्काळ बंद करून सुरळीत वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी कायगाव, अमळनेर, लखमापूर, गणेशवाडी, भिवधानोरा, धनगरपट्टी, पखोरा, हनुमंतगाव, भेंडाळा, गळनिंब, अगरवाडगाव, बाबरगाव ढोरेगाव व परिसरातील शेतकरी नागरिकांनी केली आहे..टॉर्च लावून अभ्यास करते, डोळे दुखतात. ऑनलाइन क्लासला अडचण होते.अलिया पठाण, विद्यार्थिनी, अमळनेरशेतवस्त्यांवर राहणाऱ्या नागरिकांनाच फटका बसतो, हे अन्यायकारक आहे. दुजाभाव थांबवून सिंगल फेज व थ्री फेज वीज सुरळीत करा, अन्यथा आंदोलन छेडू.बळीराम खताळ, पंचायत समिती सदस्य, कायगावगोदावरी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. डेंग्यू, मलेरियाची साथ सुरू असताना लो व्होल्टेजमुळे पंखाही फिरत नाही. शहरात वीज राहते, आम्ही अंधारात राहतो. आम्ही माणसे नाही का? लोडशेडिंग सर्वांना सारखे करा, अन्यथा उपोषण करू.भाऊसाहेब शेळके, शेतकरी नेते, भिवधानोराराज्यात इमर्जन्सी लोड वाढल्यास वरिष्ठांच्या आदेशाने ग्रामीण भागातील एजी, इजी फीडरचा पुरवठा बंद करावा लागतो. नागरिकांनी सहकार्य करावे.अरविंद काळे, उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण, गंगापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.