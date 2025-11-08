Gangapur Crime : मोटार चोरीचा प्रयत्न फसला! हर्सूलीतील गावकऱ्यांनी चोरट्यांना पकडून दिला 'जाग्यावरच चोप'

शेंदुरवादा : गंगापूर तालुक्यातील हर्सूली गावात शनिवारी (8 नोव्हेंबर) पहाटे दोन चोरट्यांनी घरासमोरील ओट्यावर ठेवलेली धरणातील विद्युत मोटार चोरून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गावकऱ्यांच्या जागरूकतेमुळे हे दोन्ही आरोपी रंगेहात पकडले गेले. ही घटना पहाटे सुमारे 2:30 वाजता घडली..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हर्सूली येथील शेषराव त्रिंबक दुबिले (वय 55) यांच्या घरासमोरील ओट्यावर ठेवलेली 10 एचपी क्षमतेची टेक्समो कंपनीची पाणी उपसण्याची मोटार आरोपी शुभम सुभाष आमराव (वय 19) व एक विधी संघर्ष बालक (दोघेही रा. लिंबेजळगाव, ता. गंगापूर) यांनी चोरली. मोटार चोरून दोघेही स्प्लेंडर प्लस दुचाकीवरून पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना, गावकऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तात्काळ त्यांचा पाठलाग करत गावातच पकडले.\r\n\r.Solapur Crime : मठात लोखंडी अँगलला दोरीने गळफास घेऊन ५८ वर्षीय व्यक्तीनं संपवलं जीवन; सोलापुरात खळबळ.गावकऱ्यांनी आरोपींना प्रत्यक्ष चोरी करताना पाहिल्याने त्यांच्याकडून मुद्देमाल ताब्यात घेत चांगलाच चोप दिला. घटनेची माहिती वाळूज पोलीस स्टेशनला मिळताच उप पोलीस निरीक्षक संदीप वाघ ही आपल्या फौज फाट्यासह घटनास्थळी दाखल होऊन दोन आरोपी गुन्ह्यात वापरलेली आरोपींच्या ताब्यातील हिरो कंपनीची काळ्या रंगाची (विना नंबर प्लेट) स्प्लेंडर प्लस दुचाकी तसेच चोरीस गेलेली टेक्समो कंपनीची मोटार असा संपूर्ण मुद्देमाल जप्त केला. .या प्रकरणाचा पुढील तपास वाळूज पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक शिवचरण पांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक नारायण बुट्टे,सुखदेव भागडे, कारभारी देवरे हे करत असून, घटनेमुळे परिसरात चोरीच्या घटनांबाबत सावधगिरी वाढवली जात आहे. गावकऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे चोरटे पकडले गेल्याने ग्रामस्थांत समाधान व्यक्त होत असून या चोरीच्या प्रकारामध्ये अजूनही कोणाचा सहभाग आहे का? या चोरी केलेल्या मोटर संबंधित चोर हे कोणाला विक्री करत होते या पूर्वी भागातील चोरी झालेल्या मोटारी प्रकरणात काही सहभाग आहे का? याचीही सखोल चौकशी करण्याबाबत शेतकऱ्यांनी मागणी बोलून दाखवत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.