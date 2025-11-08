मराठवाडा

Gangapur Crime : मोटार चोरीचा प्रयत्न फसला! हर्सूलीतील गावकऱ्यांनी चोरट्यांना पकडून दिला 'जाग्यावरच चोप'

Midnight Motor Theft Attempt Thwarted : हर्सूली गावात पहाटेच्या सुमारास धरणाची मोटार चोरणाऱ्या दोन आरोपींना गावकऱ्यांनी रंगेहात पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले.
नानासाहेब जंजाळे
शेंदुरवादा : गंगापूर तालुक्यातील हर्सूली गावात शनिवारी (8 नोव्हेंबर) पहाटे दोन चोरट्यांनी घरासमोरील ओट्यावर ठेवलेली धरणातील विद्युत मोटार चोरून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गावकऱ्यांच्या जागरूकतेमुळे हे दोन्ही आरोपी रंगेहात पकडले गेले. ही घटना पहाटे सुमारे 2:30 वाजता घडली.

