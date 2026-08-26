CM Gram Sadak Road Safety: प्रशासन झोपेत असताना शेतमजुराचा पुढाकार; मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील ‘मृत्यूचा खड्डा’ अखेर बुजला

कायगाव : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत गंगापूर ते जुने लखमापूर झालेल्या रस्त्यावर अमळनेर शिवारात पडलेला मोठा खड्डा वाहनधारकांसाठी डोकेदुखी ठरला होता. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे या खड्ड्यातून वाहन चालवणे कठीण झाले असताना, एका शेतमजुराने स्वतः पुढाकार घेऊन तो खड्डा बुधवारी( ता.26) दुपारी बुजवला. त्याच्या या कामाचे गावभरातून कौतुक होत आहे..गावात सध्या अखंड हरिनाम सप्ताह सुरू असल्याने या रस्त्यावर वाहनांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अशातच रस्त्याच्या मधोमध पडलेल्या या धोकादायक खड्ड्यामुळे अपघाताची शक्यता निर्माण झाली होती. दुचाकीस्वारांना तर जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत होता.तर चार चाकी वाहने त्या खड्ड्यातुन काढताना कसरत करावी लागत होती.वाहने जमिनीला घासून नुकसान होत होते..अखेर प्रशासनाकडून दुरुस्ती होत नसल्याचे पाहून अशोक कुंडलिक साळवे या शेतमजुराने स्वतः पुढाकार घेऊन, माती आणून हा खड्डा बुजवून टाकला. त्यामुळे वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सप्ताहासाठी येणाऱ्या भाविकांचीही सोय झाली आहे. साळवे यांनी दाखवलेल्या सामाजिक बांधिलकीचे ग्रामस्थ आणि नागरिकांकडून कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.