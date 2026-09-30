Gangapur Crime: गंगापूर-खुलताबादच्या शेतवस्त्यांवर चोरट्यांची दहशत; आमदार प्रशांत बंबांकडून रात्रीची गस्त वाढवण्याचे निर्देश

-रामेश्वर अमृतेगंगापूर बातमीदार : गंगापूर खुलताबाद विधानसभा मतदारसंघातील शेतवस्त्या ग्रामीण भागात गेल्या काही दिवसांपासून चोरी, दरोडे आणि अनुचित प्रकारांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार प्रशांत बंब यांनी परिसरातील गंगापूर, खुलताबाद, शिल्लेगाव, एमआयडीसी वाळूज आणि वाळूज पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षकांना ता. ३० बुधवार रोजी पत्र पाठवून रात्रीची गस्त तातडीने वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. .Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.मिळालेल्या माहितीनुसार आ. प्रशांत बंब दुष्काळ दौऱ्यावर असताना शेंदुरवादा गट लासूर गटातील बाबूळगाव, वाळूज परिसर तसेच खुलताबाद आणि मतदारसंघातील इतर ग्रामीण भागांत शेतकऱ्यांनी चोऱ्या आणि दरोड्यांच्या घटनांबद्दल तीव्र संताप व तळमळ व्यक्त केली. शेतातील विद्युत मोटारी, केबल, कृषी अवजारे, तसेच पशुधनाची चोरी होण्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त होत आहेत. काही ठिकाणी पिकांमध्ये बकऱ्या व इतर पशुधन सोडून देऊन पिकांचे जाणीवपूर्वक नुकसान केले जात असल्याचेही दिसून आले आहे..त्यामुळे शेतवस्त्या,शेतरस्ते,निर्जन परिसर आणि दरोड्याची शक्यता असलेल्या संवेदनशील भागांत नियमित व प्रभावी गस्त सुरू करावी.संबंधित बीट अंमलदार आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांनी शेतवस्तीवरील नागरिकांशी सतत संपर्क व समन्वय ठेवावा, नागरिकांच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन दोषींवर कठोर कायदेशीर व प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी..Raju Shetti: ‘नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा इशारा, ‘रोक सको तो रोक लो’.\rग्रामीण भागातील शेतवस्त्या मुख्य गावापासून दूर असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. पोलीस प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपस्थिती दाखवून नियमित गस्त वाढवल्यास नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल, असा विश्वास व्यक्त करत आमदारांनी पोलीस अधीक्षक छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण व विभागीय पोलीस अधिकारी गंगापूर यांनाही या पत्राची प्रत पाठवून कारवाईची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.