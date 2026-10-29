Gangapur Crime: सकाळी झालेला वादाचा राग मनात धरून तरुणावर चाकूने हल्ला; गंगापुरात सहा जणांविरुद्ध गुन्हा

-रामेश्वर अमृतेगंगापूर : सकाळी झालेल्या वादाचा राग मनात धरून एका तरुणाला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत त्याच्यावर चाकूने सपासप वार करून जिव्हे मारण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना गंगापूर येथील राजीव गांधी चौकाजवळ गुरुवारी ता.२८ बुधवार रोजी रात्री पावणे नऊ वाजेच्या सुमारास घडली. या हल्ल्यात शहरातील उमेश उर्फ दत्तू संतोष भक्कड वय ४०, रा. सखारामपंतनगर हा तरुण गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.मिळालेल्या माहितीनुसार सखारामपंतनगर येथील रहिवासी छाया संतोष भक्कड यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार त्यांचा मुलगा उमेश हा मजुरी काम करतो. ता.२८ रोजी सकाळी उमेशचा राहुल कुलारे व आतिष गायकवाड यांच्याशी वाद झाला होता. .या वादाचा राग मनात धरून रात्री पावणे नऊ वाजेच्या सुमारास उमेश हा राजीव गांधी चौकातील एका चहाच्या हॉटेलच्या ओट्यावर बसलेला असताना संशयित राहुल फुलारे,आतिष गायकवाड, पवन गायकवाड, करण शिंदे, चेतन गायकवाड आणि विशाल कापसे सर्व रा. गंगापूर तेथे आले.त्यांनी सकाळी आम्हाला शिवीगाळ का केली?असा जाब विचारत उमेशला पकडून लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. या दरम्यान राहुल कुलारे याने त्याच्या जवळील चाकूने उमेशच्या पोटावर, पाठीवर, डोक्यात व कानाजवळ गंभीर वार केले. यामध्ये उमेश रक्ताच्या थारोळ्यात खाली कोसळला. घटनेनंतर आरोपींनी तेथून काढता पाय घेतला..घटनेची माहिती मिळताच नातेवाईकांनी व स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन गंभीर जखमी उमेशला तात्काळ गंगापूर येथील शासकीय उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तेथील डॉक्टरांनी प्राथमिक उपचार केल्यानंतर त्याची गंभीर अवस्था पाहून पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलविण्यात आले असून घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.\rयाप्रकरणी आई छाया भक्कड यांच्या फिर्यादीवरून गंगापूर पोलीस ठाण्यात सहा जणांविरोधात प्राणघातक हल्ला व मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेतील संशयित आरोपींना पोलिसांनी अटक केली असून पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली स.पो.निरीक्षक विनायक पाटील हे करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.