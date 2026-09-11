ACB Action: ‘वॉरंटची कारवाई करू नका’ म्हणत पाच हजारांची मागणी; तीन हजार घेताना पोलीस कॉन्स्टेबल एसीबीच्या जाळ्यात

गंगापूर : अटक वॉरंट निघालेल्या प्रकरणात कारवाई न करता मदत करण्यासाठी पाच हजाराची लाच मागणी करून ३ हजार रुपयांची लाच घेणाऱ्या गंगापूर पोलीस ठाण्यातील एका पोलीस कॉन्स्टेबलला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुरुवारी रंगेहाथ पकडले. शकील सत्तार शेख (वय ४२) असे लाचखोर पोलीस कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. .Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.शहरातील एका तक्रारदाराच्या नावाने न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले होते. या वॉरंटच्या प्रकरणात अटक न करता मदत करण्याच्या मोबदल्यात पोलीस कॉन्स्टेबल शकील शेख यांनी सुरुवातीला ५ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. तक्रारदाराची लाच देण्याची इच्छा नसल्याने त्याने याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे १० सप्टेंबर रोजी लेखी तक्रार केली . मिळालेल्या तक्रारीच्या आधारे एसीबीच्या पथकाने १० सप्टेंबर रोजी गंगापूर पोलीस ठाण्यात लाच मागणीची पडताळणी केली. .या पडताळणीदरम्यान पंचांसमक्ष तडजोड होऊन ३ हजार रुपये स्वीकारण्याचे आरोपी शकील शेख यांनी मान्य केले. त्यानंतर लगेचच रचलेल्या सापळ्यात तक्रारदाराकडून अँथ्रोसीन पावडर लावलेली ३ हजार रुपयांची रक्कम गंगापूर पोलीस ठाण्यातील आपल्या कक्षात स्वीकारताना शकील शेख यांना एसीबीने रंगेहाथ ताब्यात घेतले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...आरोपी पोलीस कर्मचाऱ्याला १० सप्टेंबर रोजी रात्री ११:३० वाजता ताब्यात घेण्यात आले असून रात्री उशीरा गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक बाळासाहेब शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सापळा अधिकारी पोलीस निरीक्षक राजू नांगलोत, पोलीस अंमलदार सिनकर व तोडकर यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.