Ganpati Visarjan 2025 : देगलूरनगरीत ढोल, ताशांच्या गजरात बाप्पाला निरोप; पुढच्या वर्षी लवकर या... या घोषणेने शहर दुमदुमले...!

अनिल कदमदेगलूर : देगलूरनगरीत लाडक्या गणरायाला निरोप देण्यासाठी गणेश मंडळाचे पदाधिकारी, सदस्य व भक्त शनिवारी (ता.६) सकाळपासून सज्ज झाले होते. आरती, महाप्रसाद वाटप, वाहनाची सजावट,ढोल, ताशा, लेझिम पथकासह नियोजन करण्यात आले होते . दुपारी बारा वाजता येथील मानाच्या गणपतीची पूजा आमदार जितेश आंतापूरकर यांच्या हस्ते करण्यात येऊन मिरवणुकीला प्रारंभ करण्यात आला. .यावेळी माजी नगराध्यक्ष शंकराव कांतीवार नंदकुमार दाशेटवार, मोगलाजी शिरसेटवार, लक्ष्मीकांत पदमवार, बालाजीराव रोयलावार,अंकुश देसाई देगावकर, अविनाश नीलमवार ,भाजपाचे शहराध्यक्ष प्रशांत दासरवार, सेनेचे उपजिल्हाप्रमुख महेश पाटील, बालाजी टेकाळे , अशोक गंदपवार ,अनिल बोनलावार , दीपक शहाणे ,बालाजी थडके ,गोपी देसाई, शंकर आऊलवार, व्यंकटराव कांबळे, अशोक साखरे, व्यंकटेश पबितवार ,जनार्धन बिरादार, सेनेचे शहर प्रमुख संजय जोशी, व्यंकट पूरमवार, शिवकुमार डाकोरे, दीपक संगमकर, बालाजी मैलागीरे, भागवत पाटील सोमुरकर सर्वपक्षीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते ,भक्तगण मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते..दुपारी चार वाजेनंतर मिरवणुकीला वाजत गाजत सुरुवात झाली. रात्री उशिरा पर्यंत मिरवणूक सूरू होती. अत्यंत शांततामय वातावरणात शहरातील गणेश मंडळाने ढोल, ताशाच्या गजरात, गुलालांची उधळण करत लेझिम पथक हातात काठी व भगवी पताका घेऊन बहारदार नृत्य केले. लहान मुलांपासुन ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत अनेकांनी ठेका धरत शहरवासीयांचे लक्ष वेधून घेतले. गणेश मंडळाने संपुर्ण शहरातुन वाजत गाजत व गुलालांची उधळण करत शांततेत मिरवणूक काढली. उपविभागीय पोलीस अधिकारी संकेत गोसावी व पोलिस निरिक्षक मारुती मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. गणरायांचे विसर्जन लेडी नदीच्या तीरावर पालिकेच्या नियोजनातून करण्यात आले. यासाठी पालिका प्रशासक तथा मुख्याधिकारी नीलिमा कांबळे, तहसीलदार श्री भरत सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्मचारी याठिकाणी सेवेसाठी तैनात करण्यात आले होते..शहरात हिंदू - मुस्लिम एकात्मतेचे घडले दर्शन: शहरात शनिवारी आपल्या लाडक्या गणरायाला निरोप देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत मुस्लिम बांधव सहभागी झाले होते. जामा मशीदजवळ मिरवणूक आल्यानंतर मुस्लिम बांधवांनी भक्तांचे स्वागत केले. यातून शहरात एकात्मतेचे दर्शन घडले आहे. शहरात सार्वजनिक उत्सवात नेहमीच शांतता व सामाजिक सलोखा पाहावयास मिळतो.विसर्जन घाटावर भक्तांसाठी खिचडी पिण्याचे पाणी याची सोय करण्यात आली होती. या ठिकाणी जीव रक्षक दल, न.प.चे कर्मचारी, व काही निशांत भोई समाजाचे जलतरणपटू तैनात ठेवण्यात आले होते .." ३ निर्माल्य कलश.. व एक निर्मल्य वाहन.."श्रीच्या मूर्ती विसर्जन करण्यासाठी आलेल्या भक्तांकरिता पूजा साहित्य व निर्माल्य यासाठी नगरपरिषदेने तीन निर्माल्य कलश व स्वतंत्र निर्माल्य वाहन ठेवण्यात आले होते."विसर्जन घाटावर १११ मूर्तीचे विसर्जन..."लेंडी घाटावरील श्री विसर्जननासाठी नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांची टीम तैनात ठेवण्यात आली होती .त्यांनी यावेळी १११ श्री मूर्तीचे नदीत विसर्जन केले.गणपती बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या अशा घोषणा देत मंगलमय वातावरणात पारंपारिक वाद्याच्या गजरात शेकडो गणेश मूर्तीचे विसर्जन शनिवारी ता.६ रोजी सकाळी पासूनच कांही भायेगाव रस्त्यावरील लेंडी नदीच्या पात्रात तर दुपारनंतर विसर्जन घाटावर गणपती बाप्पाचे विसर्जन करण्यात आले..