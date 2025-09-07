मराठवाडा

Ganpati Visarjan 2025 : देगलूरनगरीत ढोल, ताशांच्या गजरात बाप्पाला निरोप; पुढच्या वर्षी लवकर या... या घोषणेने शहर दुमदुमले...!

Deglur Ganpati Visarjan 2025 : देगलूरमध्ये लाडक्या गणरायाच्या विसर्जनासाठी हजारो भक्तांनी ढोल-ताशांच्या गजरात, महाप्रसादासह, भक्तिभावाने सहभागी होत बाप्पाला निरोप दिला.
Ganpati Visarjan 2025

Ganpati Visarjan 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अनिल कदम

देगलूर : देगलूरनगरीत लाडक्या गणरायाला निरोप देण्यासाठी गणेश मंडळाचे पदाधिकारी, सदस्य व भक्त शनिवारी (ता.६) सकाळपासून सज्ज झाले होते. आरती, महाप्रसाद वाटप, वाहनाची सजावट,ढोल, ताशा, लेझिम पथकासह नियोजन करण्यात आले होते . दुपारी बारा वाजता येथील मानाच्या गणपतीची पूजा आमदार जितेश आंतापूरकर यांच्या हस्ते करण्यात येऊन मिरवणुकीला प्रारंभ करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Ganesh Chaturthi 2025
One-stop facility for Ganesh Mandals
Ganpati Visarjan 2025
Hindu-Muslim Unity

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com