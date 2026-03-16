Sambhajinagar LPG News: गॅस तुटवड्यावर ‘सकाळ’चा दणका: बुढीलेनमध्ये हॉटेलवर छापा, घरगुती तीन सिलिंडर जप्त

बुढीलेन: शहरात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा असल्याचे 'सकाळ'ने उदाहरणासह दाखवून दिले. काळाबाजार होत असल्याचा प्रश्नही उपस्थित केला. त्याची दखल घेत अखेर पुरवठा विभागाने रविवारी (ता. १५) लाजेकाजेस्तव कारवाई केली. चार अधिकाऱ्यांच्या पथकाने बुढीलेन परिसरात कारवाई करीत एका हॉटेलमधून घरगुती वापराचे तीन सिलिंडर जप्त केले, त्यातही दोन रिकामेच होते. याप्रकरणी सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. .जिल्हाभरात गॅसमुळे नागरिक 'पॅनिक' झाले. ठिकठिकाणी सिलिंडरसाठी रांगा लागत आहेत. शहरात गॅसचा तुटवडा जाणवत असताना अनेक ठिकाणी सिलिंडर काळ्या बाजारात विकले जात असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या. हजारो नागरिकांना उन्हातान्हात, कामधंदे सोडून गॅससाठीच्या रांगेत दिवसभर उभे राहावे लागत आहे..त्यातील अनेकांना खिन्न मनाने घरी परतावे लागते. गृहिणी त्रस्त आहेत. अनेक नागरिकांना 'सिलिंडर डिलिव्हर्ड'चे मेसेज येतात. पण, त्यांना गॅस प्रत्यक्षात काही मिळत नाही. त्यामुळे आपला सिलिंडर काळ्या बाजारात तर विकला गेला नाही ना, अशी शंका नागरिकांना आहे. यासंदर्भात रविवारच्या (ता. १५) अंकात 'सकाळ'ने वृत्त प्रकाशित करत सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावनांना आणि संतापला वाट करून दिली..गॅसचा काळाबाजार तेजीत असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सुस्तावलेला पुरवठा विभाग एकदाचा जागा झाला. चार अधिकाऱ्यांच्या पथकाने बुढीलेन परिसरातील हॉटेल आदिलमध्ये छापा मारत घरगुती वापराचे तीन सिलिंडर जप्त केले. त्यातील दोन रिकामे होते..ही कारवाई जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रवीण फुलारी यांच्या मार्गदर्शनात पथकप्रमुख पुरवठा निरीक्षक ज्ञानेश्वर पांचाळ, अन्न धान्य वितरण अधिकारी भारती वाकोडे, पुरवठा निरीक्षक अनिल वाहुळ, लिपिक हिदायतुल्ला खान यांच्या पथकाने केली. हॉटेलमालक मोहम्मद अनस सत्यनारायण वाघमारे याच्याविरोधात सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाल्याची माहिती पोलिस उपनिरीक्षक अजित दगडखैर यांनी दिली.