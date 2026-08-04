मराठवाडा

Gas Cylinder Accident: क्षणात होत्याचे नव्हते! गॅस सिलेंडर बसविताना भीषण आग; एका महिलेसह चार जण भाजले

Gas Cylinder Leak Sparks Fire In Manwat Four Injured: उक्कलगावात गॅस सिलेंडर बसविताना गळतीमुळे अचानक आग; चार जण भाजले, महिलेला ३० टक्के भाजण्याची गंभीर दुखापत
Parbhani News Gas Cylinder Leak Causes House Fire In Ukkalgaon Four Injured Including Woman During Installation

Parbhani News Gas Cylinder Leak Causes House Fire In Ukkalgaon Four Injured Including Woman During Installation

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-सत्यशील धबडगे

मानवत : मानवत तालुक्यातील उक्कलगाव येथे मंगळवारी (दि. ४) सकाळी सुमारे ७.३० वाजण्याच्या सुमारास गॅस सिलेंडर बसवित असताना गॅस गळती होऊन अचानक आग लागल्याची घटना घडली. या दुर्घटनेत चार भाजले असून . महिला 30 टक्के भाजली आहे तर कुटुंबातील ज्येष्ठाच्या पायाला दुखापत झाली आहे.

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