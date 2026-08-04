Gas Cylinder Accident: क्षणात होत्याचे नव्हते! गॅस सिलेंडर बसविताना भीषण आग; एका महिलेसह चार जण भाजले

-सत्यशील धबडगे मानवत : मानवत तालुक्यातील उक्कलगाव येथे मंगळवारी (दि. ४) सकाळी सुमारे ७.३० वाजण्याच्या सुमारास गॅस सिलेंडर बसवित असताना गॅस गळती होऊन अचानक आग लागल्याची घटना घडली. या दुर्घटनेत चार भाजले असून . महिला 30 टक्के भाजली आहे तर कुटुंबातील ज्येष्ठाच्या पायाला दुखापत झाली आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.मिळालेल्या माहितीनुसार, उक्कलगाव येथील अनंता प्रभाकर उक्कलकर यांच्या घरातील गॅस सिलेंडर संपल्याने नवीन सिलेंडर बसविण्याचे काम सुरू होते. यावेळी सिलेंडर जोडणी करत असताना अचानक गॅस गळती सुरू झाली. .मोठ्या प्रमाणात गॅस साचल्याने काही क्षणांतच सिलेंडरने पेट घेतला आणि घरामध्ये आग भडकली.या घटनेत अनंता प्रभाकर उक्कलकर (वय ३५), अंगद उद्धव उक्कलकर (वय ३१) हे दोघे 15 टक्के भाजले असून मित्रबिंदा अनंता उक्कलकर (वय ३०) या सुमारे ३० टक्के भाजल्या आहेत. .Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.तसेच प्रभाकर खंडेराव उक्कलकर (वय ६५) यांच्या पायाला आगीमुळे दुखापत झाली आहे. जखमींना तातडीने मानवत येथील खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.