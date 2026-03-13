Gas Cylinder Shortage : छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात ग्रामीण भागात गॅस टंचाई; लग्नसमारंभ व हॉटेल व्यवसाय अडचणीत, अनेक हाँटेल गॅसअभावी बंद

चित्तेपिंपळगाव - छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील ग्रामीण भागात सध्या एलपीजी गॅसची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. या टंचाईचा सर्वाधिक फटका लग्नसमारंभ, शुभकार्ये तसेच हॉटेल व्यवसायाला बसत असून अनेक केटरर्स व हॉटेल व्यावसायिकांनी हाँटेल बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे..गेल्या काही दिवसांपासून कमर्शियल गॅस सिलिंडरचा पुरवठा कमी झाल्याने केटरर्स आणि हॉटेल व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. लग्नसराईचा हंगाम सुरू असतानाच ही टंचाई निर्माण झाल्याने छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात अनेक ठिकाणी कार्यक्रमांवर परिणाम होत आहे.केटरर्सकडून गॅस उपलब्ध असल्यासच ऑर्डर स्वीकारल्या जात आहेत; अन्यथा 'तुम्ही तुमची व्यवस्था पाहा' असे सांगून ऑर्डर घेणे बंद करण्यात आले आहे. तर अनेक हॉटेल व्यावसायिकांनी सांगितले की दहा दिवसांपूर्वी १८५० रूपात मिळणारा कमर्शियल गॅस सिलिंडर दोन-तीन दिवसांपूर्वी कमर्शियल गॅस सिलिंडर सुमारे ३५०० रुपयांना खरेदी केला होता तोही एकच मिळाला होता..मात्र आता तेही उपलब्ध होत नसल्याने अनेक ठिकाणी हॉटेल व्यावसायिकांनी हाँटेल बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण भागातील अनेक लहान हॉटेल्स आणि ढाबे पूर्णपणे गॅसवर अवलंबून असल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे.दरम्यान, गॅस एजन्सी चालकांकडूनही कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. घरगुती गॅसचा गैरवापर होऊ नये म्हणून प्रत्येक कुटुंबातील केवळ एका सदस्यालाच एक सिलिंडर देण्यात येत असून. तोही ओटीपी पडताळणीनंतरच देण्यात येत आहे. गॅस टंचाईमुळे ग्रामीण भागातील नागरिक, हॉटेल व्यावसायिक आणि लग्नसमारंभ आयोजक मोठ्या संकटात सापडले असून प्रशासनाने तातडीने यावर उपाययोजना करावी, अशी मागणी होत आहे..प्रतिक्रिया...'सध्या गॅसचा पुरवठा मर्यादित प्रमाणात होत आहे. आणि घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत सुरू चालू आहे. सध्या कमर्शियल गॅस कंपन्यांकडून सुरळीत पुरवठा होत नसल्याने यामुळे शासनाकडून घरगुती गॅस सर्वांना समप्रमाणात मिळावा यासाठी नियम कडक केले गेले आहेत. घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर होऊ नये म्हणून ओटीपी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे व ग्रामीण भागासाठी एक महत्त्वाची सूचना म्हणजे ग्रामीण भागात एक सिलेंडर बुकिंग केल्याच्या नंतर पुन्हा दुसरे सिलेंडर पुढील 45 दिवसानंतर मिळणार आहे. यामुळे नागरिकांनी घरगुती गॅसचा वापर सुद्धा जपून करावा..- अतुल हजारे, गॅस एजन्सी चालक.प्रतिक्रिया...'कमर्शियल गॅस मिळत नसल्यामुळे हॉटेल चालवणे अशक्य झाले आहे. दोन-तीन दिवसांपूर्वी चार हजार रुपयाला म्हणजेच डबल दराने सिलिंडर घेतले, पण आता तेही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे आता यापुढे तात्पुरते हॉटेल बंद ठेवण्याशिवाय पर्यायचं नाही.'- बाबासाहेब म्हस्के. हाँटेल चालक.'घरात लग्नाचा कार्यक्रम आहे. केटरर्सकडून गॅस नसल्याचे सांगितले जात आहे. अशा परिस्थितीत लग्नाची तयारी करताना मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.'- भाऊसाहेब भालेकर, वधु पिता.काल परवा पासून गॅस टंचाईची समस्या अधिक निर्माण झाल्याने आम्ही पुढील आठ ते दहा शुभकार्याच्या ऑर्डर रद्द केल्या आहेत. तर दोन तीन दिवसांवर आलेल्या शुभकार्यासाठी काही ठिकाणी अनेक वधु पिता यांनी नऊशे रुपयांचे गॅस सिलेंडर अठराशे ते दोन हजार रुपयाला खरेदी करून आमचा एवढा कार्यक्रम करून द्या, अशी विनंती करत आहे.- अमोल दांडगे, अनमोल केटरर्स.